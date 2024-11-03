《中年》女團MISSY正式出道　5女各有職責邊個係「顏值擔當」？

《中年好聲音》組女團？你冇聽錯！《中年好聲音2》的35歲陳譽文（陳燕娜）、39歲陳芊芸（陳蒨葶）、36歲林思彤（林若盈）、36歲王玥、35歲陳俞霏，今日（11月3日）宣布以女團「MISSY」正式出道，並宣布於12月10日於麥花臣場館舉行「Raise Your Voice Conert」演唱會。

（左至右）《中年好聲音2》36歲林思彤（林若盈）、36歲王玥、35歲陳譽文（陳燕娜）、35歲陳俞霏、39歲陳芊芸（陳蒨葶），今日（11月3日）宣布以女團「MISSY」正式出道。（林迅景 攝）

組女團認「老」：唔係咩？事實嚟㗎！

5位成員接受《香港01》訪問，隊長陳譽文（陳燕娜）透露組女團的原因，說：「比賽之後一直想做啲嘢keep住呢團火為夢想出發，偶然之間就組成咗女團。」

香港女團眾多，要數年齡排行的話，「MISSY」當屬之最。問道會不會介意被叫「中年女團」，揶揄她們「老」時，陳俞霏就搶答：「唔係咩？事實嚟㗎，認就得啦！有冇我哋咁靚先？我覺得冇乜所謂，畢竟我哋都喺嗰個節目出嚟，中年就係我哋嘅印記，我哋冇辦法磨滅，但係我哋有勇氣去做呢件事。我相信呢份勇氣可以鼓勵到更加多女性，去做佢哋想做嘅事。」

36歲林思彤（林若盈）、36歲王玥、35歲陳譽文（陳燕娜）、35歲陳俞霏、39歲陳芊芸（陳蒨葶） 5位感情好好。（大會圖片）

排舞捱夜見攰：姨姨真係頂唔順！

談到組女團的難處，林思彤（林若盈）回答：「因為各自有家庭同工作，我覺得時間係其中一個難處，但係我哋都好有心做，好肯抽時間，我哋五個一齊就可以排除萬難。」人到中年，排舞唱歌或捱夜會不會感到困難？陳譽文（陳燕娜）回答：「係㗎，姨姨真係頂唔順㗎！好似噚晚拍MV拍到點幾兩點，腳又痛腰又痛大髀又痛，踎低起身見頭暈。」陳俞霏又補充：「講手腳唔協調，佢係第一我嘅第二，體能對我哋嚟講係挑戰，同埋爆瘡，你睇吓。」她們表示，因為陳俞霏兼任歌曲監製的關係，所以每個人錄幾小時，她就要工作十幾小時計，相當辛苦。

好多粉絲撐場。（林迅景 攝）

「中年女團」MISSY正式出道同時宣布開演唱會。（大會圖片）

誰是「顏值擔當」？

台上她們自我介紹時，陳譽文（陳燕娜）為「溫柔擔當」，陳芊芸（陳蒨葶）為「跳舞擔當」，林思彤（林若盈）為「美容擔當」，王玥為「智慧擔當」，陳俞霏為「音樂擔當」。那麼「顏值擔當」又是誰呢？5位齊聲說：「梗係我哋5個！唔使問！」陳譽文說：「我哋要毫無理由地自信！」會不會以COLLAR作為假想敵？陳芊芸（陳蒨葶）回答：「唔會，因為我哋各自有各自風格，同埋受眾都唔同，每一隊女團都有自己優點，每一隊都有自己支持者，唔會同人哋比較，我哋只會自己同自己去檢視同檢討，比較就唔會。」那麼「受眾」又是什麼人？她們則表示「受眾」當然是《中年好聲音》的粉絲。