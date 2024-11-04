黃建東同黃金寶一齊練車　推廣單車文化仲可以做運動鍛鍊體魄

藝人黃建東昨早 (3日) 聯同查小欣、胡孟青及瑪姬，一起出席沙田單車節2024，東東更和一眾單車愛好者比賽較量，本著安全及友誼第一，比賽第二的情況下，熱愛戶外運動的東東在和數十位參賽者比併後，最後以前列名次返回會場。

藝人黃建東今早 (3日) 聯同查小欣、胡孟青及瑪姬，一起出席沙田單車節2024。(公關提供)

當自小便喜歡運動的東東從前港隊單車運動員兼亞洲職業單車手楊英瀚先生處知悉，今天舉行的首屆沙田單車節共安排了11 場城市繞圈公路賽事，以及吸引了逾700名選手參加時，他即時便說要報名參加一展身手，他記得小時候爸爸送給他和弟弟一人一架單車，自此便和單車結下不解緣，當今天看到那麼多家長陪同小朋友踏單車時，令他即時想起往日爸爸對他們兩兄弟的疼愛，而且踏單車是一個非常環保的活動，絕對值得推廣和支持。東東續說現時體重和他最高峰相差了30磅，所以他會持之以恆每天也做運動去保持健美身形和身體健康。

黃建東說現時體重和他最高峰相差了30磅，所以他會持之以恆每天也做運動去保持健美身形和身體健康。(公關提供)

黃建東說現時體重和他最高峰相差了30磅，所以他會持之以恆每天也做運動去保持健美身形和身體健康。(公關提供)

瑪㺿說在台上無論是做主持或歌手工作，必須要有健康的體魄才能做到最好，平時好天氣時她也會在單車徑踏單車，keep fit之餘也可以同時欣賞沿途的美麗風景。主辦單位更邀請了前香港單車隊代表黃金寶為今次沙田單車節的「菁新交流盃」大會邀請賽的活動大使，「亞洲車神」果然魅力不凡，小欣姐、青姐、東東和瑪㺿也爭相和他合照，他們說黃金寶是大家的偶像，他對運動那種堅毅不屈的精神，令他們深深體會到成功得來不易，也提醒他們凡事也要預備充足，練習充足，才能做出好成績。黃金寶表示推廣單車活動別具意義，單車是男女老少都可參與的運動，希望活動有助推動單車運動普及化，令沙田成為單車友善城市。

小欣姐、青姐、東東和瑪㺿也爭相和他合照，他們說黃金寶是大家的偶像。(公關提供)

瑪㺿說在台上無論是做主持或歌手工作，必須要有健康的體魄才能做到最好。(公關提供)