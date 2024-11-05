離巢港姐與富豪傳情變神隱半年　孖好姊妹玩鬼屋：無咗先嚟珍惜

現年32歲的郭嘉文（Karmen）在2015年參選港姐奪得季軍後入行，並獲安排於TVB節目《東張西望》中擔任主持，翌年她被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，榮升「千億女友」的郭嘉文亦淡出娛樂圈，更極速離巢，過着養尊處優的生活。不過2021年7月突然傳出兩人分手的消息，但兩人一直未有公開回應，感情狀況至今成謎。而郭嘉文亦自此變得低調，甚少在社交平台分享近況。日前郭嘉文激罕露面，與好姊妹林凱恩（Iris）及鄺潔楹（Judy）到主題樂園玩鬼屋！

郭嘉文（Karmen）在2015年參選港姐奪得季軍後入行。（節目截圖）

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動，大方合照任影唔嬲。（資料圖片）

哈囉喂！（IG@judy.kwong）

郭嘉文激罕露面。（IG@judy.kwong）

Halloween！（IG@iris_lammm）

盡興！（IG@iris_lammm）

郭嘉文曬出三人的合照，並寫道：「Bonnie&柏豬，對鬼屋同工作人員好滿意，惟一好想再回味魷魚絲 #無咗先嚟珍惜。」相中所見，三人在主題樂園玩得非常盡興，一身黑衫打扮的郭嘉文繼續貫徹低調作風，但神隱半年的她美貌不減，不但靚樣升級，五官比之前更見精緻，更擁有超級V面，狀態Fit爆！

美貌不減！（IG截圖）

美貌不減！（IG截圖）

V面！（IG截圖）

雖然郭嘉文近年絕跡幕前，但仍不時相約好友聚會，她與林凱恩因在同年參選港姐而成為好友，而林凱恩又因為合作拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》而變得熟絡，三人不時一起聚會，感情要好。今年3月郭嘉文同屆港姐冠軍麥明詩與盛勁為舉行盛大婚宴，郭嘉文亦是座上客之一，而4月她又突然在IG曬出婚紗照，一度惹來外界猜測她「好事近」，但原來只是她擔任模特兒所影的婚紗照，之後郭嘉文繼續神隱，未有分享近況，十分低調。

Karmen與Iris因同年參選港姐而成為好友。（IG@karmen_kkm）

Keep住好感情！（IG@karmen_kkm）

好姊妹！（IG@karmen_kkm）

郭嘉文與鄺潔楹及林凱恩是閨密。（IG@karmen_kkm）

少女味！（IG@iris_lammm）

今年3月郭嘉文同屆港姐冠軍麥明詩與盛勁為舉行盛大婚宴，郭嘉文亦是座上客之一。（IG截圖）

4月突然在IG曬出婚紗照。（IG@karmen_kkm）

難掩恨嫁心！（IG@karmen_kkm）