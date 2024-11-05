TVB半億富婆樸素現身素宴做慈善　抽獎中珍珠耳環勁有橫財運

現年73歲「御用惡母」、無綫（TVB）甘草馬海倫，常於劇中扮演尖酸刻薄惡母親、野蠻奶奶，她在處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演清潔部「蘇姐」，在劇中經常要洗廁所，但現實生活中她是名副其實的隱形富婆，身家逾半億，家住半山豪宅，亦有不少Hermès手袋，生活富貴。

73歲無綫甘草馬海倫，雖然主演的大多是配角角色，但原來過得相當低調的她是個富婆。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫常於劇中扮演尖酸刻薄惡母親、野蠻奶奶。（電視截圖）

馬海倫常於劇中扮演尖酸刻薄惡母親、野蠻奶奶。（電視截圖）

近日資深傳媒人汪曼玲出席「大覺福行中心15周年素宴」，當日筵開130席，黃淑儀、陳潔靈亦有同場參與。汪曼玲於社交網分享當日多張開心合照，眾人手持畫作影相，氣氛熱絡。近日被指回春的馬海倫，化妝後氣色極佳，從她的打扮完全看不出其億萬富婆身份！

馬海倫是億萬富婆。（馬海倫微博）

馬海倫過往曾在母親節，大晒極其罕見的亮面紫色鱷魚皮併駝鳥皮Hermès Birkin，加上她頸上的珍珠鏈，一身行頭保守估計過百萬。（IG/@ma_helen_ma）

汪曼玲發文透露，馬海倫幸運中獎，馬海倫興高采烈地曬出碩大的珍珠耳環，橫財運極強，真是福氣滿滿！同場有近來榮升大馬酒店老闆娘的葉子楣和肥媽（Maria Cordero），實在熱鬧！

汪曼玲出席素宴，在社交網分享開心合照。（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

汪曼玲出席素宴，在社交網分享開心合照。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》 ）

馬海倫中獎，實在有橫財運！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》 ）

筵開130席。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》 ）

仲有近來榮升馬酒店老闆娘的葉子楣和肥媽（Maria Cordero）！（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》 ）

汪曼玲分享多張素宴開心照。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》 ）

馬海倫敬業樂業。（馬海倫微博）

家中客廳非常闊落。（IG@ma_helen_ma）

設有露台。（IG@ma_helen_ma）

廚房同樣空間十足。（IG@ma_helen_ma）

作風低調！（IG/@ma_helen_ma）

作風低調！（IG/@ma_helen_ma）

作風低調！（IG/@ma_helen_ma）

人緣極好！（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫亦是黎明Fans。 （IG/@ma_helen_ma ）