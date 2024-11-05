陳百祥傳與明星足球隊鬧不和　隊員孔德賢露玄機：踢得開心就會嚟

早前「香港明星足球隊」由曾志偉和校長譚詠麟親自帶隊到天津進行友誼賽，出戰天津元老隊，新隊員孔德賢也有隨隊到當地比賽，但隨行不見陳百祥（阿叻），有傳阿叻自汕頭作賽怒踢對手惹爭議，引發球隊內部不滿。有指阿叻自覺無癮，隨後自組另一支球隊「精裝足球隊」，令不和傳聞甚囂塵上。

孔德賢出席活動。（葉志明攝）

昨日（4/11）孔德賢（Danny）接受《香港01》訪問時表示：「我啱啱先喺內地同明星足球隊踢完波，然後趕返嚟出席呢個活動，其實球隊內有好多人參與，當中有好多前輩，能夠多啲人一齊夾係好玩啲。（唔見阿叻！）其實由我加入，呢次係我第2次去啫，咁所以我係冇見過佢。（傳同曾志偉不和！）我呢啲咁新嘅球員，就唔係好清楚件事。（有冇問阿麟阿叻去咗邊？）咁我又冇問過。（下次夠唔夠膽問？）我就覺得一齊踢開心就會一齊嚟，不過可能真係有時唔得閒。（阿叻如果叫個幫手踢得唔得？）咁我又唔知，其實我都係最近睇到報道先知有呢個情況，但其實我一直都係踢開呢邊，同埋平時要做嘢，變咗係好難分到身去做唔同嘅嘢，因為真係冇時間。（有冇問過可唔可以兩邊踢？）咁我又冇問過。（冇得同阿叻做隊友會唔會感可惜？）我覺得會做到嘅。」