圈中模範夫妻身貼身整陶瓷放閃　網民睇到好尷尬感覺老土又鹹濕

張頴康和太太麥雅緻結婚12年依然愛得甜蜜，是圈中公認的模範夫妻。兩人於2012年結婚，婚後育有三名子女大女張雅喬、二仔張迅橋和細仔小蛋黃，一家5口美滿幸福。而兩公婆現時在各自領域也有不錯發展，張頴康近年劇接劇，最近他在台慶劇《黑色月光》飾演「卓世祺」一角再次引起網民注意，而麥雅緻在成為張太後，漸漸淡出幕前，專心相夫教子，成功轉型做KOL，在媽媽界非常受歡迎。

張頴康和太太麥雅緻以及三位子女，一家五口幸福美滿。（小紅書@張頴康 麥雅緻）

一家五口日前去Halloween。（小紅書@張頴康 麥雅緻）

工作外，兩公婆不時會在社交平台分享溫馨家庭日常，而縱使有了家庭，出名是「愛妻號」的張頴康，也會抽時間與太太享受二人世界，從不冷落對方，每逢結婚週年都會找特別的地方食飯慶祝，認真抵讚。近日兩公婆又齊齊出動，到佛山石灣整陶瓷，還把片段分享到社交平台，並寫道：「用愛的擁抱來定義陶藝 #生活美學 #夫妻日常 #陶藝擁抱的力量」。

兩公婆早前去旅行，享受二人世界。（IG@cheungwinghong）

結婚12年依然咁恩愛。（IG@cheungwinghong）

片中，張頴康和麥雅緻上演一幕《人鬼情未了》，兩公婆身貼身，手疊手一起做陶瓷，張頴康還把頭靠在太太肩膀上，兩人邊整臉上邊流露甜蜜笑容，大曬恩愛。不過這個原本溫馨又甜蜜的畫面，網民竟然留言看到很尷尬，問題原來出自在兩人在畫面上寫的「文案」，網民覺得好礙眼，甚至誤以為是「營銷號」，再加上背景音樂老土，令人無晒Feel，紛紛留言：「笑死，影片好感人至深。但係頂d大隻噶文案讓我一度以為這個帳號是假的，或是係轉發噶」、「文案很土 拍出來D感覺好鹹濕咁」；更有網民：「強烈要求啊康換個新媒體團隊，這個風格並非全部內地的喜好」。

兩公婆分享夫妻日常。（小紅書@張頴康 麥雅緻）

齊齊整陶瓷。（小紅書@張頴康 麥雅緻）

上演一幕《人鬼情未了》。（小紅書@張頴康 麥雅緻）

Sweet！（小紅書@張頴康 麥雅緻）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）