圈中夫婦靠生意頭腦擁億萬身家　唔怕辛苦親自飛西藏帶貨極有誠意

現年53歲劉小慧與草蜢的蘇志威（蘇老闆）婚多年，育有25歲大女蘇君蕎（Yumi）與16歲細女蘇靖珺（Ina），身形依然keep得住。據知她好識養生，又學中醫，不時還會辟穀，所以保持健康同苗條。除此之外，兩公婆甚具生意頭腦，高峰期開了4間舞蹈學校及3間西裝禮服店，收入水漲船高，做老闆又做馬主，撈到風生水起！早前，二人更親自去到西藏林芝進行拍攝及推廣旅遊工作，她寫道：「10月初時，和老公、好友李國祥，一起到西藏林芝進行拍攝及推廣旅遊工作 看！我們穿藏服好看嗎？與店主走到中國每個地方，都要找找當地最好的天然資源和食材，而西藏，最有名的一定是「冬蟲夏草」！蟲草的藥性溫和，一年四季均可食用，老、少、病、弱、虛都可以食！行過路過的我，又怎會錯過！今晚和大家直播，分享一下我西藏遊玩的點滴，和懶人吃蟲草的方法～」

身穿藏服！（IG/@winnieswlau）

仲係馬主！（IG/@winnieswlau）

財力驚人！（IG/@winnieswlau）

擁億萬身家仍非常努力！（IG/@winnieswlau）

近年轉型做KOL的劉小慧亦有開設生活百貨購物平台，加入直播帶貨行列。據知他們一家住在半億飛鵝山獨立屋，屋內裝修簡約，行低調奢華風，更有長長的走廊供愛犬奔跑，劉小慧還在自家天台種菠蘿，非常寫意。據知，養貴婦犬每月花費逾6,000元，而藏獒主食是肉更加要月花過萬，有指他們單單每月養寵物起碼要3萬元。而劉小慧曾透露送退役愛駒「駿王」到新西蘭長居，單是機票及「住宿費」已高達7位數字，可見兩人財力驚人！

財力驚人！（IG@winnieswlau）