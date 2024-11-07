伍富橋捲入背妻偷食風波險一身蟻：的確係有影響大家嘅心情

「億萬駙馬」伍富橋今日（7/11）現身北角出席《毅行40堅並肩》記者會。對於早前為慶祝富家千金愛妻梁兆楹（Shirley）30歲生日，飛到到馬爾代夫度假，享受2人世界期間，卻收到「賀禮」，被爆出偷食風波，事件引起網上熱議。

伍富橋就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實本身一開頭收到嗰個訊息，都冇影響到我哋太多，因為太太都好相信我，加上我真係冇做過，大家以為件事完咗。點知到我太太正日生日嘅時候，就收到記者朋友搵回應，先知件事發酵得咁大，到嗰陣時大家先知道件事嘅嚴重性，當時的確係有影響大家嘅心情，但就冇影響到感情。（太太一直都好信任你！）佢絕對信任我，因為我唔係時間管理大師，基本上每日我都同佢一齊，變咗有乜可能會出軌呢。」

伍富橋今日出席「毅行者」活動。（吳子生攝）

對於經常被網民嘲「女尊男卑」。伍富橋大方表示：「其實一段關係一個家庭，已經結咗婚，而且又係兩公婆，我覺得冇分，已經係各施其職，冇話女尊男卑，咁所以我係唔會介意人哋點樣講，我就得呢個決定結得婚，我絕對唔會介意。因為我嘅生活係我同太太過，講真我係唔需要同大家交代，礙於我係公眾人物變咗有人會關注，但私人生活依然係我私人生活嘅一部分，咁所以我開心嘅時候，我就會同大家分享。」

伍富橋很愛錫太太梁兆楹。（吳子生攝）