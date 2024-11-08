TVB「長腿女神」突然宣布離巢　去年雙喜臨門嫁紋身男進駐豪宅

有TVB「長腿女神」之稱的曾淑雅（Jumbo）近年因主持《3日2夜》等話題性節目，憑好身材成功彈出。Jumbo更成功俘虜到不少男性粉絲注意，甚至開班教普拉提（Pilates）時班上的學生亦幾乎清一色是男性，引起不少熱話！不過，已為人母的她今日（8日）突然宣布離巢，更感恩5年間在公司中嘗試好多的第一次。

又少一位女神！（截圖）

突然宣布離巢！（IG/@jumbotsang）

全文如下：

今天起正式回歸自由人的生活

🧍🏻‍♀️走回自己的道路❤️

感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次

真是滿滿的回憶的🫣🫣

首先我的第一個代表作[蒲夜市]初嘗飲食主持😛

自己一個人就甘去左台灣拍足2個星期！

食足10個台灣夜市！真心好多都好好食架😋

[3日2夜]作為主持新手的我

因意外地變了一人主持

在拍攝中變相壓力很大。。。

個陣真係好驚自己做得唔好又做得差😭

有一刻拍到忍不住哭了🥲自信心跌到谷底

最終多謝拍攝團隊的安慰。順利完成❤️‍🔥

[港產旅行團]第一個預工作於興趣的節目

有得食又有得比我行好多好多既山

每次都係山上面由天光拍到天黑

出左好多汗水既一次！但都好開心滿足😆

仲比左機會我行左個高難度山’蚺蛇尖’

而結尾仲送埋個 [大整估] 比我

應該令好多人笑到收唔到聲😂包括我自己

😩認真成件事真係被整估架

真心超佩服幕後們的認真準備💯

之後係[姊妹淘]真正甘學做主持

仲識到好多靚女同事👭🏻👭🏻

我就由個陣一個唔係好識扮靚既女仔

因為甘就偷師左好多小知識🤭

仲有最最最難得係上左

超經典既[獎門人]遊戲節目

我以加先知我甘叻啜乒乓波😂

仲有原來我都幾有力可以人肉自轉😂

最後亦有幸參與過6套劇

好開心係最後參與拍攝既仁濟心短劇同新聞女王

都比我一嘗未試過既角色🙈

5年過去💨雖然最後並沒有做到很亮眼的成績

但能成功的帶過歡樂比大家🤭也不錯阿？

感恩給予機會的每一位導演監製❤️

感恩每一位幫我接洽過工作的經理人同事❤️

感恩能相遇一起開心工作過既台前幕後同事❤️

最後要感謝一直follow 我支持我的大家🥰

不知道還會不會有機會再係電視見到大家

為有緣再會啦❣️❣️❣️

Jumbo曾以500萬元入市屯門新盤，面積約350方呎。（IG/@jumbotsang）

於去年11月誕下囝囝Kobe。（IG圖片）

極速回復少女身形！（IG/@jumbotsang）

產後身材！（IG/@jumbotsang）

去年，她無預警宣布封盤做人妻，並極速誕下囝囝Kobe。婚後，Jumbo就搬入豪宅，影片可見豪宅的客廳非常闊落，且景色宜人！

客廳闊落!（截圖）

圈外老公背景神秘！（IG/@jumbotsang）