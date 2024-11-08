TVB「長腿女神」突然宣布離巢 去年雙喜臨門嫁紋身男進駐豪宅
有TVB「長腿女神」之稱的曾淑雅（Jumbo）近年因主持《3日2夜》等話題性節目，憑好身材成功彈出。Jumbo更成功俘虜到不少男性粉絲注意，甚至開班教普拉提（Pilates）時班上的學生亦幾乎清一色是男性，引起不少熱話！不過，已為人母的她今日（8日）突然宣布離巢，更感恩5年間在公司中嘗試好多的第一次。
全文如下：
今天起正式回歸自由人的生活
🧍🏻♀️走回自己的道路❤️
感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次
真是滿滿的回憶的🫣🫣
首先我的第一個代表作[蒲夜市]初嘗飲食主持😛
自己一個人就甘去左台灣拍足2個星期！
食足10個台灣夜市！真心好多都好好食架😋
[3日2夜]作為主持新手的我
因意外地變了一人主持
在拍攝中變相壓力很大。。。
個陣真係好驚自己做得唔好又做得差😭
有一刻拍到忍不住哭了🥲自信心跌到谷底
最終多謝拍攝團隊的安慰。順利完成❤️🔥
[港產旅行團]第一個預工作於興趣的節目
有得食又有得比我行好多好多既山
每次都係山上面由天光拍到天黑
出左好多汗水既一次！但都好開心滿足😆
仲比左機會我行左個高難度山’蚺蛇尖’
而結尾仲送埋個 [大整估] 比我
應該令好多人笑到收唔到聲😂包括我自己
😩認真成件事真係被整估架
真心超佩服幕後們的認真準備💯
之後係[姊妹淘]真正甘學做主持
仲識到好多靚女同事👭🏻👭🏻
我就由個陣一個唔係好識扮靚既女仔
因為甘就偷師左好多小知識🤭
仲有最最最難得係上左
超經典既[獎門人]遊戲節目
我以加先知我甘叻啜乒乓波😂
仲有原來我都幾有力可以人肉自轉😂
最後亦有幸參與過6套劇
好開心係最後參與拍攝既仁濟心短劇同新聞女王
都比我一嘗未試過既角色🙈
5年過去💨雖然最後並沒有做到很亮眼的成績
但能成功的帶過歡樂比大家🤭也不錯阿？
感恩給予機會的每一位導演監製❤️
感恩每一位幫我接洽過工作的經理人同事❤️
感恩能相遇一起開心工作過既台前幕後同事❤️
最後要感謝一直follow 我支持我的大家🥰
不知道還會不會有機會再係電視見到大家
為有緣再會啦❣️❣️❣️
去年，她無預警宣布封盤做人妻，並極速誕下囝囝Kobe。婚後，Jumbo就搬入豪宅，影片可見豪宅的客廳非常闊落，且景色宜人！