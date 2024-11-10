前TVB視后大爆大合照企位內幕　竟被追問：淨係同啲導演瞓就得？

余迪偉日前（7日）現身網上節目《絲打圍爐》接受主持人練美娟（娟姐）和唐詩詠訪問，宣傳將於明年1月舉行的全新一人劇場《Fabulous Me》。當主持人與嘉賓討論到有關藝人大合照企位的問題時，娟姐向唐詩詠提問：「曾經喺間大公司（TVB）做過，你真係做到咁面面俱圓，但我覺得你係傻妹。」唐詩詠則誠實回應：「係呀，但唔好理我，總之唔好見到我（大合照）。」

余迪偉現身網上節目《絲打圍爐》接受練美娟（娟姐）和唐詩詠訪問。（影片截圖）

娟姐向唐詩詠提問昔日TVB藝人大合照企位的問題。（影片截圖）

唐詩詠揭TVB大合照企位內幕

余迪偉說：「但係喺嗰啲環境影大合照，會有人手踭撞人踢你一腳，我都聽過晒，甚至啲大合照分晒位同埋有名。」唐詩詠回應：「冇聽過喎，呢啲故事，真係嘅咩？但我試過唔可以唔企返喺嗰個位。不過個排位係好影響個心理質素狀態，我都係慢慢從配角開始做起，可能第四行，但係下一年就變咗去咗第五行，我就會覺得有咩事，下一年又突然之間去返第六行，又或者去返第三行。」

唐詩詠表示大合照企位影響心理質素狀態。（影片截圖）

唐詩詠指自己從配角開始做起。（影片截圖）

唐詩詠被問同導演瞓敏感問題

余迪偉繼續追問唐詩詠：「咁你係企喺第幾行離開公司（TVB)？」唐詩詠點頭默認自己是站在第一排的位置時選擇離開公司，她續說：「（影TVB大合照）嗰陣時我唔想牽涉好多是非。」余迪偉又提問：「淨係同啲導演瞓就得？」唐詩詠笑說：「如果可以嘅話，都冇人敢做，我冇聽過會有人咁做。」

唐詩詠回應同導演瞓敏感問題。（影片截圖）