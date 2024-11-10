巾幗梟雄｜52歲康華單身多年　甜笑爆搵緊另一半：一定會有好消息

康華昨日（09/11）出席TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，於台上遊戲環節胡定欣「花式送花」予康華，她也十分開心地收下並謂：「我好耐冇收過花啦！」雖然康華現年52歲，但保養得宜的她基本上與20，30歲後生女無差，且事業有成的她也不需要靠男人養，身邊理應不乏追求者，為什麼會說：「我好耐冇收過花啦！」呢？

胡定欣「花式送花」畀康華。（葉志明 攝）

胡定欣「花式送花」畀康華。（葉志明 攝）

康華坦言十幾年冇收過花，並表示「最緊要係心意，咩花都得」。（葉志明 攝）

康華接受《香港01》訪問時表示：「好耐冇收過花啦，我諗有十幾年冇收啦，可能廿幾年。真係以前後生嗰時收過，之後就冇乜機會收花。（冇人送定唔鍾意花？）鍾意呀！冇乜邊個女仔唔鍾意花嘅，我平時自己買花同埋送畀人就多，但係人哋送畀我就好少，我好想收花！男女都受㗎！」

康華keep得勁好！（葉志明 攝）

問及收花的經驗，一向多追求者的康華，原來曾試過收過無名氏送的神秘花束。她表示，多年前曾有一名不記名的人士送花到她家中，說：「第一次收花係十幾歲，都係送嚟屋企。跟住我又唔知咩事，又好大紥，好驚呀。我直情追送花嗰個人，問邊個送，點解要送畀我。送花個男仔又話：『唔知喎，張卡有寫。』但係張卡又冇寫名又冇寫嘢，我好驚，問佢可唔可攞返去。」康華坦言，收到花後送花的人一直沒有表明身分，直到現在也成為了她心中的一個問號。

康華今日（09/11）出席《巾幗梟雄之懸崖》劇集宣傳活動。（葉志明 攝）

康華單身多年，不少網民、粉絲都會留意她的感情生活。談及有關話題時，她就表示近年都沉醉於工作之中。她說：「親戚朋友都有不斷介紹啲朋友畀我，我覺得而家工作事業都幾好，所以可以開始專注喺呢一方面，我會投入啲，會加油嘅，放心，一定會有好消息，哈哈！」