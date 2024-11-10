翻版林青霞獲百億名媛閨密慶生　離婚後過貴婦生活上月榮升外母

無綫（TVB）80年代「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），上個月湯愛嘉在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，多位圈中人都有到場祝賀，而湯鎮業與前妻姜坤亦激罕合體，見證女兒出嫁。當日姜坤以紅色Tube Dress上陣，氣質優雅！日前迎來生日的姜坤，獲多位百億名媛好友為她慶祝！

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

溫馨。（IG@christongg）

現場星光熠熠！（IG截圖）

姜坤嫁女（中）穿上紅色晚裝，好搶鏡。（IG截圖）

湯鎮業及前妻姜坤滿場飛招呼親友。（小紅書截圖）

永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡在IG曬出合照，並寫道：「親愛的，生日快樂😘🎂🥰💕💓」相中所見，兩人頭貼頭合照，年過半百的姜坤皮膚依然緊緻，保養得宜！當年有「翻版林青霞」之稱的姜坤備受力捧，但在湯鎮業追求下毅然放棄事業，婚後專心照顧家庭，但這段婚姻僅維持了8年就結束。姜坤多年來獨力撫養三個仔女，拒絕再婚。有指湯鎮業離婚後，仍十分照顧前妻及三名子女的生活，姜坤對他亦有讚無彈，大讚湯鎮業負責任，是一位好爸爸。

伍葉靖怡為姜坤慶生。（IG@jini_ip）

感情要好。（IG截圖）

感情要好。（IG截圖）

慶生。（IG截圖）

慶生。（IG截圖）

慶生。（IG截圖）

隨着仔女長大，姜坤亦展開新生活，不時同一班名媛闊太聚會，坐遊艇出海玩，又不時曬出逾千呎豪宅的照片，生活寫意。上個月姜坤大女湯愛嘉結婚，姜坤的多位百億名媛好友都有到場，包括伍葉靖怡、李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、許晉亨侄媳許林麗穎等等，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！

姜坤同永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡好Friend。

姜坤Keep得好。（IG圖片）

感情好好。（IG圖片）

姜坤不時坐遊艇出海玩。（IG圖片）

家居設計清雅有品味。（IG圖片）

住豪宅。（IG圖片）

新娘子好性感！（IG截圖）

姜坤（左二）同許晉亨侄媳許林麗穎（右二）及伍葉靖怡（右一）。（IG截圖）

苟芸慧。（IG截圖）

李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）（前排中）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）（後排右一）。（IG截圖）