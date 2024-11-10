巾幗梟雄之懸崖｜謝雪心憶早年曾被怒摑整日：食隻蕉都擘唔大口

謝雪心（心姐）今日（09/11）出席TVB劇集《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動。劇中尚未出場的她身份令人好奇，她接受《香港01》訪問時表示，劇中她飾演 朱薇（薇姨），雖然角色在第15集現身，卻對推進劇情相當之重要。她說：「我覺得唔緊要，因為呢個戲一路舖排落去，我又唔想咁快爆料。佢喺度嘅時間有第二個角色，我又一定要等佢死㗎嘛，到佢出現嘅時間，就會出現一啲可歌可泣嘅劇情。佢行每一步都係為咗某個人。」

謝雪心霸氣出場。（劇照）

即是說，謝雪心（心姐）在《巾幗梟雄之懸崖》中的角色朱薇（薇姨）最重要？她透露：「咁又唔好咁講，但係最後一集大家都估唔到嘅。（即係最後一集先知？）冇錯！佢點解一路都咁樣做呢？其實到最尾大家都知，睇到最後一場嗰一幕，大家都會戥我心痛。」

謝雪心表示在《巾幗梟雄之懸崖》的角色朱薇（薇姨）有發揮。（葉志明 攝）

謝雪心着得好靚呀！（葉志明 攝）

提起心姐的演出，相信大部份人都會想起謝雪心怒摑王浩信23巴的畫面。心姐分享了「摑人的技巧」。她說：「好緊要！譬如我哋有戴戒指嘅話，一定要除晒佢，因為會刮到人。最初某一個戲，場場都俾人打，某一個戲。問題係佢隔幾集，唔同集數就打，但係佢擺埋同一日拍，因為都係嗰個場景。我都唔知，打完之後返屋企，夜啦食隻蕉啦，但係呢度（指住牙骹位置）已經擘唔大。」

謝雪心怒摑王浩信23巴，相當之精彩和準確。（截圖）

謝雪心回憶道，俾小紅姐摑呢幕都好勁。（截圖）

她又分享說：「第一，千祈唔好打近耳膜，最後就係有啲肉個位。第二，俾人打就要一take過，打多幾吓就好陰公！《巾幗梟雄一》小紅姐（惠英紅）咪打我囉，嗰吓好勁但係GOOD！點解呢，一take過，我企喺度直情打到我後退幾步。嘩！呢啲咪好囉，我又唔鍾意『因』住，又唔鍾意借角度，要逼真。」