姜濤獲典堂級美人邀請合唱獲讚謙卑有禮貌　一小動作睇得出好緊張

現年70歲的殿堂級大美人林青霞是高錕中大「腦智同護」服務贊助人暨項目大使，昨晚（9日）在尖沙咀舉行《腦智同護》慈善晚會，點名邀請新一代歌手、25歲MIRROR成員姜濤出席，二人首度跨代合作獻唱張國榮經典歌《明星》，她大讚姜濤是個有禮貌、謙卑的青春偶像。

姜濤獲邀做慈善晚宴表演嘉賓。（影片截圖）

上台送花俾大美人林青霞。（影片截圖）

神秘嘉賓姜濤化身小粉絲上台獻花給林青霞，一身黑色閃片裙的青霞貴氣依然，與黑西裝的姜濤好相襯，林青霞說：「姜濤真是非常有善心，我們中間那個我的好朋友俞琤，我們想請姜濤過來都是靠俞琤幫忙，那麼，姜濤一口答應，非常感謝他非常有善心！」姜濤表現有點怕羞，連聲道謝感謝對方邀請：「很謝謝邀請我來這個活動，謝謝你，希望大家有個美好的夜晚，謝謝。」林青霞續說：「大家都很愛你，他是一個非常有禮貎謙卑的青春偶像。」

二人合作一曲《明星》感激光纖之父高錕無施奉獻，改變世界。（影片截圖）

唱到最後一句「記住我」，姜濤即轉身望向林青霞。（影片截圖）

唱完林青霞即攬攬姜濤。（影片截圖）

二人合唱《明星》時，全場亮起手機燈令會場變成燈海，坐在櫈上的林青霞陶醉地細聽姜濤歌聲，林青霞則負責讀白部份，紀念光纖之父高錕無施奉獻，改變世界。姜濤唱到最後一句：「記住我」，即轉身望向林青霞，林青霞一臉冧樣報以微笑，並主動牽實姜濤的手向台下一班善長人翁鞠躬道謝。

林青霞大讚姜濤謙卑有禮貌。（影片截圖）

林青霞主動牽姜濤手鞠躬感謝大家。（影片截圖）

林青霞主動牽姜濤手鞠躬感謝大家。（影片截圖）

之後姜濤送出每枱一個Baby MIRROR人像公仔，並附上親筆簽名。當姜濤落台時，被粉絲發現抖了一下大氣，他亦有在IG Story轉發及留言：「好緊張」，而林青霞亦特意走到台下攬攬送別，這次跨代同框十分難得。

今次由俞琤幫忙聯絡，促成今次跨代合作。（影片截圖）

姜濤緊張到一落台就抖大氣。（影片截圖）

真係好緊張。（影片截圖）

姜濤獲林青霞讚賞。（影片截圖）