TVB小花被邀飯局上房50萬私訊曝光　重溫傳聞中的「藝人飯局價」

明星飯局時有傳聞，「飯局」之所以成為娛樂圈中的禁忌字眼，是因為「飯局」二字潛在著不少「交易」，甚至涉及不道德的行為的娛樂圈潛規則。有TVB小花公開私訊截圖指自己被邀去飯局，親自霸氣回應。



網絡上不時就會傳出「藝人飯局價」的消息，當中涉及的金額由幾萬至幾百萬不等，無不令網民聯想到「呢個價點止食餐飯咁簡單」。視后蔡思貝曾在節目中公開有人開價200萬邀請她出席飯局，而莊思敏亦曾表示有人給她開過1,500萬飯局價，金額高得令她自己都不禁相信。

點擊下圖重溫傳聞中的「藝人飯局價」（金額不分先後）：

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參選《2020年度香港小姐競選》十強後入行的麥詩晴（Ceci），拍過《欺詐劇團》、《隱形戰隊》、《青春不要臉》、《輕功》、《愛•回家之開心速遞》、《法證先鋒VI倖存者的救贖》等劇集，言論大膽曾公開TVB禁忌、糧單曾$0甚至曾志偉身高。

2020年港姐十強麥詩晴參選後加入TVB。（IG：@szeching124）

2020年港姐十強麥詩晴參選後加入TVB。（IG：@szeching124）

11月11日凌晨，Ceci在社交網公開私訊截圖，見到一位聲稱是娛樂公司的男士問「請問有job點聯繫你？」Ceci回應問：「你好呀，請問係乜嘢工作？」對方竟直言「飯局上房50萬」。Ceci未知是否有私訊回覆，但她直接截圖公開回應：「女演員的工作不包括這些範疇，call 218五個0應該能夠解決你的問題。」

麥詩晴肯搏肯捱。（IG：@szeching124）

麥詩晴肯搏肯捱。（IG：@szeching124）

麥詩晴入行後拍過不少劇集。（IG：@szeching124）

麥詩晴入行後拍過不少劇集。（IG：@szeching124）