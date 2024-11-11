徐榮71歲外父Fit爆逆齡狀態拍得住女婿　基因強大兩外孫似足公公

50歲的TVB綠葉王徐榮與圈外太太Kathy結婚18年，育有17歲兒子徐朗（Karson）和9歲的徐心怡（包包），倆夫妻共同擁有「徐陳之家嘩哈哈」社交專頁，經常發布一家四口溫馨相片，昨日更「擴充」版圖至三代同堂，原來是徐榮的外父生日，他寫道：「公公生日大快樂，117賀71」。

徐榮與圈外太太Kathy結婚18年一直非常恩愛。（ig@tsuiwing0807）

徐榮大仔依家係足球員，細女包包大個咗好多。（ig@tsuichanfamily）

上月係包包9歲生日。（ig@tsuichanfamily）

包包轉眼成長好多，仲增添幾分少女味。（ig@tsuichanfamily）

包包轉眼成長好多，仲增添幾分少女味，鍾意睇女團。（ig@tsuichanfamily）

一直以為徐榮一對子女的顏值是遺傳媽媽，原來是遺傳逆齡公公，其中一張徐榮夫婦與外父在街上影的三人合照，見徐榮的外父打扮年青，喜歡戴cap帽穿T恤，雖已年屆71歲，但臉上沒有太多皺紋，而且面色白裸透紅，有幾分似馬浚偉，而且還有一雙佛耳。望上去，徐榮的大仔徐朗面形似足公公，細女包包的鼻子和嘴巴倒模公公一樣，隔代遺傳基因強勁。

徐榮外父打扮年輕，面上都冇乜皺紋。（ig@tsuichanfamily）

三代同堂食飯好開心。（ig@tsuichanfamily）

當晚一家人到中式酒樓吃飯，有徐榮一家四口外，還有與太太餅印的外母及姨仔母女，三代一同食飯慶祝，外父與兩名女兒一齊高舉手指影相，非常有默契。他們八人點了阿拉斯加長腳蟹、菠蘿咕嚕肉等美食。早前加盟了港超聯球隊「大埔足球會」，當上全職球員的徐朗即將成年，原來正接受牙齒矯正，牙齒上看到傳統的鋼箍；而細女包包亦不再是《愛．回家》的手抱BB，已成長了很多，配戴圓形金絲框眼鏡，添了幾分少女味。

包包BB時已客串演出《愛．回家》。（電視截圖）

包包BB時已客串演出《愛．回家》。（徐榮微博）

包包細細個就好精靈可愛。（徐榮微博）

一家四口。（ig@tsuichanfamily）

徐榮貼出兄妹合照留言：「哥哥回來了﹗超級無敵掛住你，最Happy果位當然係包姐。#包姐問哥哥點解高咗咁多」（IG：@tsuichanfamily）

包包返學要戴眼鏡。（ig@tsuichanfamily）