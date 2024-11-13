前港姐冠軍搖身一變奪女企業家獎　極旺夫身家暴漲逾8億做闊太

香港小姐人才輩出個個美貌與智慧並重，即使離開幕前都在不同行業發光發亮。現年38歲的09年港姐冠軍劉倩婷，畢業於英國倫敦大學學院經濟系，與身家估計逾8億的李丞責結婚後未有停下腳步，近日更獲頒傑出關愛女企業家獎﹗



劉倩婷2013年與李丞責結婚。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷婚後誕下2個囡囡！（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年。入行後與李丞責因合作拍攝無綫（TVB）玄學節目《香港玄案》而撻着，2013年火速拉埋天窗。李丞責投資物業遍布亞洲、英國及內地各大城市，包括海南島、東莞、深圳、浙江、上海、北京等地，至少擁有60幾個物業，保守估計身家超過8億港元！

劉倩婷曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長。（IG@sandy.lausinting）

二人一直恩愛。（IG@sandy.lausinting）

婚後雖然淡出幕前但劉倩婷未有停下腳步，先後擔任四屆「慧姸雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年等。11月11日劉倩婷在丈夫陪同下，獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」獎項：「我現在做的都是慈善的企業，在慈善公益的世界裡面，我們很重視和很需要很多的義務工作者，所以在帶領他們工作時都要以身作則，告訴他們怎樣去做這件事，最重要我們很希望凝聚多些人，和我們一樣同心合力去做好它，那個效果出來會更大。」

劉倩婷獲選為2023年十大傑青。（資料圖片）

劉倩婷的基金不僅致力宣揚中華文化，還希望鼓勵更多「海歸」人士回港貢獻社會，創造就業機會，她提到：「我們希望幫助香港的年輕人規劃未來，並凝聚志同道合的人擕手共進，雖然過程可能會艱辛，但最重要是堅持、堅毅、不放棄和不斷創新。」

劉倩婷KEEP得相當好。（IG：@sandy.lausinting）

劉倩婷KEEP得相當好。（IG：@sandy.lausinting）

劉倩婷KEEP得相當好。（IG：@sandy.lausinting）

當被問及如何在繁忙的日程中平衡家庭與慈善工作？劉倩婷笑言：「睡少一點，以往我可以睡10小時或以上，現在6個小時，甚至5個小時；健康的身體固然重要，但良好的管理及團隊合作同樣關鍵。」

劉倩婷榮獲「大灣區傑出關愛女企業家獎」。

劉倩婷榮獲「大灣區傑出關愛女企業家獎」。

劉倩婷榮獲「大灣區傑出關愛女企業家獎」。

劉倩婷榮獲「大灣區傑出關愛女企業家獎」。（IG：@sandy.lausinting）