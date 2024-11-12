陳慧嫻為明年40週年個唱閉關操弗　想請呢兩位小鮮肉做嘉賓自肥

陳慧嫻將於明年1月底第6度踏上紅館舞台，舉行《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》慶祝出道40週年。陳慧嫻今日（12/11）為個唱宣傳，她接受訪問時，希望今次為歌迷呈上一個全新的演唱會：「我唔想好懷舊嘅感覺咁。」

陳慧嫻今日為她明年1月的紅館演唱會宣傳。（陳順禎攝）

陳慧嫻上一次在紅館開演唱會已經是2016年，相隔9年再踏上這個香港歌手至高的舞台，陳慧嫻表示開心和興奮，因為是慶祝入行40週年，希望再站上紅館舞台與歌迷見面，一起開派對，「其實今次我無咩壓力，因為我當係新嘅演唱會去做，40週年只係一個名目，當然係慶祝，但唔會由1983年出道講起，唔想好似講歷史，同好懷舊嘅感覺咁，始終我都係想做modern啲嘅嘢。」

演唱會以「花」做主題，陳慧嫻解釋代表著她人生和歌唱事業的旅程，由萌芽、盛放，到收埋，再盛放；而演唱會上的服飾也會有「花」的感覺，會有七個造型。問到會否呈現性感一面？陳慧嫻笑說︰「對我嚟講係唔會著性感衫，如果我有身材，著三點式都得，不過我無咁嘅身材，啲衫最緊要靚。」

陳慧嫻透露簽約英皇時，已有計劃開這個演唱會。（陳順禎攝）

舞台方面，陳慧嫻今次選用四面台設計，與觀眾拉近距離，她說之前都試過，體力不是問題，最大問題是鞋，一定要舒服，就不會那麼容易累，「同埋今次我哋舞台上都會少啲樓梯，盡量平地，始終女仔著高踭鞋，會擔心仆親。」

離開騷只剩兩個月，為以最佳狀態示人，陳慧嫻直言今日開始閉關養聲和Keep Fit，「我唔係要操肌，我係要Fit，上台好睇。我依家120多磅，希望瘦多20磅。」

離開騷只剩兩個月，陳慧嫻直言心情緊張，因為之前忙於商演等不同工作，今日起要閉關準備。（陳順禎攝）

至於那麼多金曲，揀歌會否都揀到頭痛，陳慧嫻稱又不會，今次音樂團隊非常好，讓她選自己想唱的歌，然後就按每一part的內容放進去，「其實揀歌唔難，有啲係必須唱，例如《千千闕歌》、《傻女》呢啲。（有冇諗過就係唔唱呢幾首？）我諗都冇乜問題，係出唔到紅館啫。」

除唱歌外，陳慧嫻預告個唱上都會跳舞環節，會有一段Dance Medley，也會加入戲劇元素，在台上與舞者做戲，「仲有一part我係會自己同自己唱歌，大家會見到有唔同嘅陳慧嫻喺台上。」

開騷除了練聲操體能外，陳慧嫻指意志力都很重要。（陳順禎攝）

問到演唱會嘉賓，陳慧嫻說同公司的希望請到張敬軒和Twins，「Twins好畀面，次次（演唱會）綵排都唱《跳舞街》，希望今次可以同佢哋一齊玩下。我都好希望軒仔嚟，未同佢合作過，但佢成日話由細聽我啲歌大，好鍾意我啲嘅，好多佢都識，聽講佢喺澳門開演唱會場場都介紹我，佢都話希望嚟我演唱會。而且我今次仲有首新歌係Aga（江海迦）作畀我嘅，希望順利成章嚟一齊玩。」

Twins

張敬軒（資料圖片）

陳慧嫻續言是次個唱亦希望與多些年輕一輩合作，將自己的歌曲傳承給他們。陳慧嫻心裡更有兩位心儀小鮮肉對象，想邀請他們到時來做嘉賓自肥，一個是Jeffrey（魏浚笙），另一個Edan（呂爵安），「我覺得Jeffrey好靚仔，我第一次見佢係喺電視，佢出席音樂頒獎禮，我話：『嘩！咁靚仔嘅？真係好靚仔喎！』希望可以見下真人。另外Edan我都好鍾意，欣賞佢努力、識講嘢、搞笑，幾好的一個年輕人。」而陳慧嫻早前曾任《中年好聲音2》評審，會否也邀當中歌手出席？她笑言：「肥媽嗎？（古淖文、譚輝智？）我睇吓佢哋個期點。」

陳慧嫻大讚Jeffrey好靚仔。（IG圖片）

陳慧嫻欣賞Edan的努力。（IG圖片）

陳慧嫻當年以女子音樂組合「少女雜誌」身分出道，問到40週年這個具紀念性的日子，會否邀請兩位隊友黎芷珊和陳樂敏在台上聚舊？陳慧嫻稱相信黎芷珊會來看騷，但若叫對方上台唱歌應該不願意；而陳樂敏就已經移民做了太太，沒理由突然叫對方走出來上台：「可能心臟病發都似，哈哈！」

陳慧嫻對兩位小鮮肉心心眼。（陳順禎攝）

此外，陳慧嫻私下與蔡一傑是相識多年的好友，蔡一傑早前自爆完成腦部腫瘤手術，陳慧嫻稱對方做手術前她已經知道，「我諗佢依家OK嘅，我哋做朋友唔會下下問住，但通過一啲共同朋友，我知佢係OK嘅。（會唔會邀請佢嚟睇騷或做嘉賓？）如果佢覺得係ok，休息夠又想嘅話，當然歡迎。」

陳慧嫻有慰問好友蔡一傑。（陳順禎攝）