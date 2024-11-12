圈中鑽石級筍盤機場被捕獲　一暖心舉動令粉絲甜入心

43歲的黃宗澤（Bosco）近年電視、電影雙線發展，靚仔又好戲，成功圈粉，在《萬千星輝頒獎典禮2023》中更Fight低一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為「大灣區視帝」，加上投資有道，堪稱圈中「鑽石級筍盤」。

Bosco在《萬千星輝頒獎典禮2023》中擊敗一眾強敵，勇奪「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮膺「大灣區視帝」。（IG@boscomine）

Bosco近年在內地有極高人氣。（IG@boscomine）

除了在香港受歡迎外，黃宗澤在內地亦有極高人氣，日前他飛往上海工作時，獲大批女粉絲到機場接機，粉絲把片段分享到社交平台，黃宗澤一個甜入心的舉動簡直冧死人。

黃宗澤對自己身形管理非常嚴格。（IG@boscomine）

現年43歲的黃宗澤，獲讚不老傳說。（《法證先鋒VI 倖存者的救贖》劇照）

片中，黃宗澤戴著漁夫帽、口罩，一身潮人服飾示人，帥氣又有時尚感。出名寵粉的他，邊行邊跟粉絲開心聊天，全程展露笑容，一點架子都沒有；其後上到座駕，原來黃宗澤早已安排好飲品，並親手遞給粉絲，還擔心大家沒有飲管。如此疼愛粉絲，難怪那麼受歡迎。黃宗澤這個甜到入心的舉動，令不少粉絲大感羨慕：「哇，好開森（心）」、「哇，真的好好呀」、「還是像個大男孩，好暖心」、「太讓人羨慕了」。

Bosco一身打扮帥氣又有時尚感。（小紅書）

Bosco全程展露笑容。（小紅書）

Bosco原來早已準備好飲品給粉絲。（小紅書）

還親手遞給對方。（小紅書）

非常錫粉絲。（小紅書）

還擔心大家沒有飲管。（小紅書）

除了高顏值和吸金力強外，黃宗澤也出名愛投資物業和做生意，之前其開設的食肆蠔吧受疫情衝擊，損失過百萬，但他依然堅決不裁員減薪，可見他資金雄厚。而早於2016年，已有傳黃宗澤跟舊愛胡杏兒分手後，便寄情事業狂吸金，加上有母親做幕後軍師為他打理財政，一早已是有樓有車有生意的鑽石級筍盤。黃宗澤除了酷愛收藏古董車外，更自爆在香港、內地及東南亞都有物業，包括於東南亞已分別買下八、九間物業、3個沙田銀禧花園單位，如今估計身家分分鐘過億。

黃宗澤在尖沙嘴開設食肆，身為老闆的他事事親力親為。（IG@boscomine）

黃宗澤擁有多個物業，之前宴請苗僑偉夫婦到家中作客，更意外令他豪宅曝光。（IG@boscomine）