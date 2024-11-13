黃曉明女友前夫發聲　痛批葉珂「說謊成性」提5點決提告

2022年黃曉明與Angelababy結束7年婚姻，今年9月高調認愛網紅葉珂，更有指女方已懷孕。戀情曝光後葉珂的黑歷史就不斷被翻出，她曾多次公開抨擊「礦山太子」前夫外遇、逼自己淨身出戶，對方宣布將向葉珂的不實言論提告。



黃曉明豪擲5億傳來港娶葉珂 網民造謠2.7億分手費收律師函

黃曉明早前認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

葉珂（微博@葉珂）

葉珂自從成為黃曉明女友變成流量女星

葉珂曾與深圳知名「礦山太子」王命金有過一段婚姻，並育有一對仔女，但離婚後雙方鬧得非常常不愉快，葉珂多次公開抨擊前夫，對此，王命金痛批葉珂謊話連篇，一次次為了轉移風口浪尖利用他去洗白，宣布將向葉珂的不實言論提告：「葉珂對我的造謠與誹謗的不實言論造成的輿論已對我名譽造成了極大的損害，我律師前天已經在擬律師函了。」

黃曉明與葉珂放閃。（微博圖片）

葉珂曾與深圳知名「礦山太子」王命金有過一段婚姻，並育有一對仔女。（微博圖片）

王命金列出五點澄清：「1. 之前我已發過了律師聲明，在上一段婚姻續存期間，我不存在出軌行為，不要一次次為了轉移風口浪尖和利用我去洗白；2. 葉珂從未給過我一分錢封口費，我完全是顧及孩子與家庭，並不想從今往後與她有任何糾葛而簽下的她口中的（協議）；3. 關於葉珂說的淨身出戶：婚內共同賺的所有的錢十年來都在葉珂那，離婚前後我仁至義盡都沒有拿走過一分，去年我只拿回了我父母全款出資給我小孩買的房子；4. 葉珂從未擁有我家公司的股份，婚內沒有，離婚後更無關，更不可能有我家的分紅，也不可能每年分1/3的房子，這些都是無中生有的； 5. 我只是普通人，我本來是不上網的人，網絡輿論卻不放過我這個平民百姓，我本不想因為這些子虛烏有的事情去發聲，奈何一次次公然詆毀污蔑我拿我立人設，很多人都罵我蹭熱度，說我不放過孩子媽，到底是誰不放過誰？是不是只允許女詆毀男？男不可解釋？他們口口聲聲說自己是做母親的人，看不得這些，是不是也忘了我也是個孩子的父親。我一不會做網紅明星，二不會帶貨，我只想安靜的生活，放過我吧。」