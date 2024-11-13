《愛回家》長腿小花鬧爆外賣平台　名校畢業曾被指機心重博上位

現年31歲的TVB小花鞏姿希（Krystl）在2018年參選港姐後入行，曾在TVB娛樂新聞台擔任主播，直至去年年底宣布離開，轉往劇組發展，現時主要在處境劇《愛．回家之開心速遞》客串演出。近日鞏姿希頻頻在IG大曬旅行靚相，成功吸引不少網民關注，但日前她就突然在IG限時動態投訴外賣平台，掀起網民熱議！

鞏姿希（Krystl）在2018年參選港姐後入行。（IG@krystl.kung）

曾在TVB娛樂新聞台擔任主播。（IG@krystl.kung）

直至去年年底宣布離開。（IG@krystl.kung）

鞏姿希離開娛樂台主播崗位後，現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色。（受訪者提供）

近日頻頻在IG大曬旅行靚相。（IG@krystl.kung）

中空比堅尼！（IG@krystl.kung）

大曬長腿！（IG@krystl.kung）

wow~~（IG@krystl.kung）

鞏姿希上載了與某外賣平台客服的對話截圖，並爆seed寫道：「真係幾得意，其中兩樣嘢冇送到嚟，Send咗Email冇回覆，再問話過咗24小時唔可以退款。真係一個好好嘅教訓，以後唔會再用，建議大家唔想俾人呃錢，都唔好再用呢個平台。」最後又建議大家選用另一個外賣平台：「安全又滿意。」而另一個外賣平台更火速聯絡鞏姿希表示有優惠折扣，鞏姿希亦隨即回覆：「Coming backkkkkk」其實MC張天賦亦曾在IG發火公開鬧爆外賣平台，送餐遲到、苦等40分鐘都冇外賣員接單等等，更直言「一肚火。」

鞏姿希上載了與某外賣平台客服的對話截圖。（IG截圖）

另一個外賣平台。（IG截圖）

MC張天賦不時在社交網分享生活。（IG@mcheung1201）

去年MC張天賦曾上載截圖，顯示等足一小時未有外送員到餐廳取餐。（IG截圖）

MC 張天賦不禁聯絡外送平台客服。（IG截圖）

MC 張天賦直指「無人唔好接我張單。」（IG截圖）

MC 張天賦等足1.5小時後，收到個凍通粉。（IG截圖）

MC亦曾試過鬧爆另一外賣平台。（IG截圖）

外賣平台的競爭對手當場抽水，MC本身都心心眼，點知事隔一年又同樣激嬲MC。（IG截圖）

鞏姿希於倫敦帝國學院策略行銷學碩士畢業，2018年參選港姐落選後加入TVB，語言天份極高的她精通廣東話、國語、英文、日文、韓文，亦因而被導演睇中，在《愛．回家》中客串不同角色，她曾在接受《香港01》訪問時透露，在年初時導演知她懂韓文，所以叫她飾演Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯，隨後其他組導演又要找她幫手做劇本翻譯，及後又安排她飾演韓國整容醫生和日本牛郎店服務員，幸好日文同樣難不到她！

鞏姿希曾在英國留學多年。（IG@krystl.kung）

客串不同角色。（IG@krystl.kung）

更成為劇組「御用翻譯機」。（IG@krystl.kung）

鞏姿希演過一集Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯。（受訪者提供）

跳舞都好勁。（IG@krystl.kung）

客串護士。（IG@krystl.kung）

長腿小花！（IG@krystl.kung）

非常吸睛。（IG@krystl.kung）

fit到爆。（IG@krystl.kung）

紅色一件頭泳裝。（IG@krystl.kung）

鞏姿希曾向曾志偉派心，因而被指充滿機心博上位。（影片截圖）