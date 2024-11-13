司馬燕患胃癌曾被勸少飲酒　家族多病史爸爸兄姊未夠53歲離世

80年代參加港姐出身的藝人司馬燕，曾經是Ball場常客，2012年不幸患上胃癌第三期，雖然接受割胃手術後一度抗癌成功，但後來復發，與癌魔博鬥三年在2015年離世，終年51歲。司馬燕的生前好友鍾慧冰日前在其網上頻道，透露司馬燕發現癌病的經過，原來司馬燕的家族有很多人患胃癌離世。

司馬燕曾經是Ball場常客。（YouTube截圖）

與鍾慧冰拍劇認識。（YouTube截圖）

司馬燕曾經是Ball場常客。（YouTube截圖）

司馬燕曾經是Ball場常客。（YouTube截圖）

鍾慧冰談起司馬燕治療胃癌嘅細節，讚對方好堅強。（YouTube截圖）

鍾慧冰指司馬燕初發現患癌時約50歲，當時正準備跟老公由北京返香港居住，不久便發現身體不適，後來便知道患胃癌，需要做割胃手術。鍾慧冰表示曾勸司馬燕不要再飲酒，她說：「因為佢飲酒都幾犀利，當時佢好後生就已經同我哋講『我飲酒你哋唔好擔心，我屋企（家人）不嬲都有胃癌史，我爸爸、哥哥同兩個家姐都唔過53歲就走咗，所以我都覺得自己好危』。」

司馬燕抗癌3年，割胃後變得好瘦。（ig@togigouw）

同老公同兩子影婚紗相。（ig@togigouw）

司馬燕曾透露家族有多人患癌。（ig@togigouw）

司馬燕離世時51歲。（ig@togigouw）

司馬燕好鍾意飲酒。（ig@togigouw）

鍾慧冰續透露司馬燕治療過程更多細節，指她做完割胃手術後產生好多副作用，包括瘜肉增生壓於個膀胱，睡覺時不可以平躺只能打側。鍾慧冰佩服司馬燕非常堅強，而且性格樂觀，由於化療不可以染頭髮，她便索性剪了黑白雙間的髮型，如果身體許可更會積極做情緒講座，鍾慧冰說：「佢好積極講畀人聽一定唔可以自殺，佢話生命係好難擁有，所以一定要珍惜，要積極面對自己人生。我記得佢差唔多要走嘅時候，身體都好弱，佢話佢冇影過婚紗相，佢一定要全家人一齊……着一次婚紗，好好地影一輯全家福，咁佢真係呼朋喚友喎，仍然好積極開派對，去咗歐洲一個古堡，影咗一輯婚紗相。」

大仔吳澋滔曾連奪香港電影金像獎最佳男配角及最佳新演員。（ig@togigouw）

司馬燕與丈夫。（ig@togigouw）

司馬燕死忌，其夫都會在社交平台出帖悼念。(微博圖片)

司馬燕逝世三年，吳忠義不時在IG悼念亡妻，Beth 亦大方留言。(IG圖片)

司馬燕離世前亦叮嚀身邊親朋好友不要為她傷心，最後司馬燕老公吳忠義亦聽從亡妻遺願，為她舉行了派對，出席的人都收到印有司馬燕照片及語句的酒，眾人飲酒作樂懷緬司馬燕。她說：「佢要我哋喺派對上為佢唱歌、跳舞、飲酒。」

在司馬燕離世後，其丈夫吳忠義被揭與內地富婆孫君子有婚外情，不久二人結婚另組織家庭，而與司馬燕所生的兩子吳澋滔（Ian）和吳澋燿（Brian）則在外國讀書，與爸爸分開生活。

吳忠義已另組家庭。（ig@togigouw）

吳忠義已另組家庭。（ig@togigouw）

吳忠義與兩子。（ig@togigouw）