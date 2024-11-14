前TVB玉女曬舊照懷念邵逸夫　曾被封為四大紅顏之一晚年陪伴出入

現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，亦曾在TVB拍過不少劇集，她在淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她更成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！日前張玉珊出席2024年度「邵逸夫獎」頒獎典禮，她在IG曬出與邵逸夫（六叔）及方逸華的舊照，並發文懷緬對方。

張玉珊（Shirley）一身富貴Look現身民航處門口。（IG@shirley_msc）

非常有型！（IG@shirley_msc）

外形出眾。（視覺中國）

早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

已淡出幕前。（視覺中國）

張玉珊淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳。（視覺中國）

張玉珊寫道：「邵逸夫奬第21年了，我無比思念邵生和方姐。你們的慈悲和大愛、儉樸高雅！邵先生慷慨無私，方小姐低調謙遜，對人對事對世界的無私奉獻令我深感尊敬。懷念與你們共同度的美好時光。每當我感迷茫無助時，總會想起你們的經歷和處事方法，給我前行的力量加油💪🏼💪🏼💪🏼」

日前張玉珊出席2024年度「邵逸夫獎」頒獎典禮。（IG@shirley_msc）

她在IG曬出與邵逸夫（六叔）及方逸華的舊照，並發文懷緬對方。（IG@shirley_msc）

邵逸夫與方逸華。（視覺中國）

2010年張玉珊出席「邵逸夫獎」頒獎典禮。（視覺中國）

張玉珊在24歲時經由契爺黃毓民介紹，認識了向華勝。（視覺中國）

張玉珊在15歲時被星探發掘而入行，後來做歌手並拍劇，雖然她在演藝圈發展平平，但就深得邵逸夫寵愛，經常陪伴在六叔身邊，因而被封為邵逸夫的「四大紅顏」之一。2006年六叔因患肺炎入院，不少傳媒都全天候在醫院門外守候，但六叔秘密出院後未有留在家中休養，反而相約好友劉家昌及張玉珊到酒店歎茶，當時張玉珊更傍實六叔，攙扶對方出入，可見交情匪淺。2014年邵逸夫追思會在邵氏影城舉行，張玉珊亦有現身，張玉珊更與六嬸方逸華及劉家昌一起向六叔跪拜，場面令人動容。

外形清純。（影片截圖）

淡出幕前後創辦美容纖體公司。（微博圖片）

2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

2014年邵逸夫追思會在邵氏影城舉行，張玉珊亦有現身。（視覺中國）

張玉珊更與六嬸方逸華及劉家昌一起向六叔跪拜，場面令人動容。（視覺中國）

張玉珊Keep得好好。（IG@shirley_msc）

白到發光！（IG@shirley_msc）

張玉珊去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），兩人不時出席朋友聚會。（IG圖片）

蜜運中。（小紅書圖片）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）

張玉珊同富豪男友盧啟賢為呂良偉太太楊小娟慶生。（影片截圖）