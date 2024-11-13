丁噹「噹式情歌」炒熱氣氛預告個唱計劃　鼓鼓超愛彰化藏私房景點

台灣最具指標的運動盛事「2024台灣米倉田中馬拉松」，11月9日召集麋先生、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安、丁噹，四組實力派歌手嗨翻選手之夜「520心田中音樂節」，讓跑者們在馬拉松賽事開跑前一日加入音樂派對，一起暖身又暖聲！在滿滿人情味與農村特色的彰化田中，四組藝人一路欣賞自然景色與品嚐在地美食，悠閒得差點忘了時間，鼓鼓甚至喊話：「未來我想住在這片田的中間！」

鼓鼓搶先蕭秉治發片秘密日期。(公關提供)

這場音樂節演出起源於師兄任賢齊歷年來都很支持老家辦的田中馬拉松，號稱活動「永久顧問」，今年因為工作無法參與，特別召集同門師弟妹們共襄盛舉！麋先生過去和任賢齊重新詮釋經典歌曲《2020再出發》，當時為了能完成此曲，任賢齊提出交換條件「麋先生參加田中馬拉松」，為了完成約定，麋先生5位成員也在2020年全員熱血跑完半馬22公里。今年麋先生再回到田中馬拉松演出，他們開玩笑分享當時參賽的心情：「跑完後的一個月都不想聽小齊哥的歌了，沒有啦開玩笑的！還記得很好玩但很痠痛，很感謝當時齊哥的邀請，也預祝明天的選手們平安也要玩得開心。」在選手之夜麋先生也熱情獻唱《2020再出發》，全場熱情大合唱，也引領起所有選手向前跑的氣勢。麋先生接下來將於明年3月1日在高雄巨蛋舉辦《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會，在高雄站開唱之前，麋先生也將在年底12/28前進吉隆坡舉辦《馬戲團運動 CircUs》演唱會，不只跑步馬拉松，演唱會也是馬拉松接力上陣。

麋先生開玩笑喊一個月不聽任賢齊的歌。(公關提供)

麋先生曾挑戰田中半馬成功。(公關提供)

緊接著由白安帶來《我只想在乎我在乎的》、《亂七八糟的夢想》、《是什麼讓我遇見這樣的你》等好歌，在帶有涼風的天氣下演唱，也被問到去年唱跨年時因風太大險站不穩，當時寫下「2024年我要增重，不能輸給風」，是否有在體能上下苦功？白安有自信地說：「有！最近我更專注在瑜珈、皮拉提斯上，也很認真在訓練體能，不只為了不讓自己被風吹走，也為了明年的新專輯在努力。」問她會不會想挑戰跑馬拉松？白安說道：「我現在的體能可能可以從三公里、五公里開始，希望有機會來挑戰看看。」而這次心田中音樂節在廣闊的草皮、操場上舉行，氣溫也微涼舒適，不喜歡冬天的白安說：「來到這裡有賺到的感覺！剛從台北下來很冷，但彰化天氣好舒服，好像終於讓我過到秋天了」。

白安涼風中帶來經典好歌。(公關提供)

白安專注鍛鍊提能不再被風吹走。(公關提供)

由鼓鼓呂思緯、蕭秉治所組成的限定雙人團體GX，鼓鼓打頭陣先帶來浪漫歌曲《為愛而愛》、《當我變成我們》，其實鼓鼓私底下就很喜歡到彰化玩，吃吃肉圓、買植栽，鼓鼓說：「彰化有很多厲害的溫室在種植物，我有很多我的私房景點！」而與任賢齊有好交情的鼓鼓，在演出前就收到小齊哥傳來的感謝訊息，鼓鼓也暖心地邀請田中粉絲們拍下影片送給沒法到現場的任賢齊，他與全場歌迷一起大喊「小齊哥，想你了！」任賢齊也以愛心飛吻的表情符號暖心回應，相當溫暖。

鼓鼓邀粉絲暖喊小齊哥想你了。(公關提供)

而有「破億神曲製造機」之稱的蕭秉治，他的個人全新創作專輯《完人》將於12月4日數位、實體同步發行，其實原本尚未決定公開的新專輯發行日，不料被GX團長鼓鼓搶先在台上提前公開秘密，讓秉治在側台相當緊張，但後來也覺得：「沒關係，就讓大家先知道！再順便公開另一個秘密，就是我12月7日台北小巨蛋《活著Alive》演唱會，加開3樓包廂區將在11月14日中午12點開賣，還沒買到票的朋友要把握機會！」一次公開兩大秘密讓台下粉絲相當驚喜，期待新專輯的誕生與演唱會的到來。而這次選手之夜蕭秉治也首唱新專輯首波主打歌《我對你的愛沒有盡頭》，又一首朗朗上口的暖心蕭氏情歌，歌曲才發行兩天就能看見台下觀眾一起跟著唱，蕭秉治也驚訝說：「太強了你們竟然都會唱了！」

蕭秉治首唱新歌我對你的愛沒有盡頭全場大合唱。(公關提供)

「全民情歌天后」丁噹一出場便帶來嗨歌《野獸》、《派對動物》炒熱現場氣氛，讓現場宛若大型嘉年華，釋放彰化田中的熱情與活力！接連兩首在台上唱唱跳跳的她臉不紅氣不喘，讓丁噹有自信地說：「我今天在台上的體力，跑全馬應該沒問題吧！」運動細胞敏銳的丁噹，預告明年要來田中挑戰全馬馬拉松！而明年除了挑戰馬拉松外，丁噹也驚喜公布演唱會計畫：「很久沒在台北小巨蛋和高雄巨蛋與大家見面了，我們正在積極申請場地中，等我消息，希望很快可以再見到台下的大家！」接著丁噹更首唱新歌《愛著》及《猜不透》、《我愛他》等經典噹式情歌，在全場的大合唱下為心田中音樂節畫下完美句點。

丁噹預告明年跑全馬 爭取北高雙蛋演唱會。(公關提供)