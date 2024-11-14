最美富婆真素顏終極曝光　凍齡有術少女感十足

前女子組合2R成員黃婉佩（Race）自2016年與新加坡房地產富商David Loh結婚後，淡出幕前主力照顧一對子女Cara及Dayton，並且定居於新加坡生活。Race所居住的獨立屋豪宅市值超過1億港元，她與妹妹Rhonda創立的網上地產平台經營得相當不錯，更一度在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！最近Race現身一間復位整骨診所，並且大方與職員合照，意外曝光42歲真素顏樣貌。

2R黃婉佩（Race）婚後誕下一子一女，成為億萬少奶奶。（IG：@missracewong）

Race真素顏近照曝光

照片中的Race以招牌的長髮示人，而衣着打扮則身穿一件V領黑色T恤配搭牛仔褲，相當樸素。講到她的容貌方面，她的素顏狀態皮膚白滑緊致，凍齡有術少女感十足，保養得非常好，而且她與初出道的濃眉大眼毫無分別，一樣那麼迷人，難怪當年當年風靡萬千少男。較早前她在社交網分享於新加坡巧遇與英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）合照留念，隨即成為網民討論話題之一，另外她早前亦與《當四葉草碰上劍尖時》的拍檔黎諾懿、姚瑩瑩、戴夢夢、李日朗等聚會並且曬出合照，隨即吸引一班劇迷留言表示回憶湧現，有望再次欣賞到Race精湛的演出。

最近Race現身一間復位整骨診所，並且大方與職員合照，意外曝光42歲真素顏樣貌。（IG圖片）

Race在社交網分享於新加坡巧遇與英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）合照留念！（IG@missracewong）