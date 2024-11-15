才子王貽興轉行教玄學準備半收山　力數學生反口走數令他身心俱疲

曾經以作家及才子身份走入娛樂圈做幕前，主持《最緊要正字》成功入屋，現年47歲的王貽興，漸漸退出幕前轉行開班教人紫微斗數，近日突然宣布農曆新年後就會「半收山」，更力數有有學生反口走數拎著數，令他身心俱疲。



王貽興曾進出兩次電視台主持節目。（網上圖片）

王貽興於2018年以導演及編審身份參與ViuTV劇集《VR驅魔人》的製作。（網上圖片）

當年離開TVB後，王貽興在2018年為ViuTV劇集《VR驅魔人》演出兼出任導演加編審，及演出Viu另一套劇《黑市》，從此絕跡影視圈，改攻玄學界發展教紫微斗數，亦會幫人睇命盤。出PO表示晚晚教班教到深夜，打算喺農曆新年後就會「半收山」：「以後淨係同啲舊生開心見面食飯唱K打籃球，只做熟客批命風水，唔會有人搵得到我㗎啦😎呢幾年最辛苦其實唔係喉嚨或者身體積聚嘅勞累，而係……對人性嘅醜陋同埋心靈上面嘅疲倦，真係去到燃燒殆盡嘅臨界點了。」

王貽興不時會在Facebook講紫微斗數。（Instagram@ongyihing）

王貽興開班教人紫微斗數。（FB/@王貽興）

王貽興留言漸激動：「作為老師，學生對住你，多少總有幾分禮貌同尊重，但同時我嘅助手們，多少都會話返俾我聽，一啲對住你就好有禮貌，一背住你對住助手們，就態度大變、橫蠻無理，提出各種過分要求，或者好多出爾反爾嘅人性醜陋實錄🥲好多太核突嘅我為存厚道都費事講，只係講少少BB辣嘅級數例子：譬如幾年前上過入門班初班，一早已經冇再繼續讀落去，但幾年後突然WhatsApp返你，問你明年後年流年嘅私人問題，你都要免費幫佢開盤答佢☺️助手有禮貌婉拒，佢就鬧返你轉頭，變咗係你唔啱，仲要再PM我投訴，你話係咪好癲先🙃」

他更坦言常被走數：「相比之下，報名入數最後又諸多藉口反口走數已經係碎料，但仲要行去你面前呃你話我已經報咗名，叫你免費指點佢一啲同課堂無關嘅私人家居風水/命盤問題，或者其他同教學冇關嘅各種搲著數行逕，上完最後一堂前捉住你問晒全家祖宗三代三姑六婆到2046年嘅流年問題，甚至有啲義務幫完佢哋解決問題之後，佢哋答應會做善事或者還神，最後當然又係過咗海就神仙，睬你都傻，已讀不回……🥲😮‍💨🤡當你每堂每個學生都盡心去教，堂堂超時delay，你學紫微但我好心教埋你風水，連你家人有事我都上心盡幫，甚至落堂凌晨都仲要覆Facebook IG嘅PM，永遠只有比多，從冇比少，但最後換嚟嘅，係一次又一次，越嚟越頻密嘅上述經歷，我呢啲高敏感嘅i 人，頂咗三四年，其實已經好叻仔㗎啦😇😮‍💨🙃」