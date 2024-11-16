港姐冠軍成功打卡《黑白大廚》爆紅餐廳 全靠呢位超級富二代？
撰文：董欣琪
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2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）早前為《2024香港小姐競選》決賽擔任司儀，當晚表現不俗，在泳裝環節俯身訪問評判汪明荃（阿姐）時，意外令好身材表露無遺，視覺效果非常澎湃震撼，驚艷不少網民！而莊子璇未正式卸任已經獲安排拍攝無綫（TVB）新劇《金式森林》，工作機會不斷，成為新一代力捧小花！日前莊子璇特別到韓國綜藝節目《黑白大廚》評判安成宰開設的餐廳「朝聖」，據知餐廳人氣極旺，預約經常爆滿，而莊子璇今次有機會到餐廳打卡原來全靠一個人？
莊子璇在IG曬出一系列打卡照，並寫道：「唔知大家有無睇黑白大廚？原來香港都有安成宰大廚嘅餐廳<MOSU>即刻趁住個熱潮去試下，我最鍾意係個前菜small bites✨精緻。」而陳浚霆就留言：「唔知邊個有幸同你去呢？」莊子璇隨即回覆：「都係多得我二哥。」其實莊子璇同陳浚霆早前曾合作拍攝《金式森林》，陳浚霆在劇中飾演莊子璇的二哥，劇集煞科時，莊子璇亦有發文感謝陳浚霆：「二哥，同你開工真係太開心啦，唔單止有你嘅投喂🐷你講嘅Gag完全係我笑點上🤣🤣🤣唔知你仲記唔記得有一次我哋返嚟聽故仔，你主動同我打招呼，然後每次你都拉埋我一齊玩，將我由I人轉E人，多謝你💙」
TVB「超級富二代」陳浚霆因在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「風少」一角而成功入屋，劇裏劇外都出身富貴，其父是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，繼母則是人稱「顧老闆」的顧紀筠，一家居住在山頂豪宅，夫婦二人更曾於山頂豪宅設宴招待高層助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），及星夢娛樂集團總裁何麗全與太太等，關係極好。