「御用阿媽」暴瘦驚現纖腰樹根頸　傳擁9間大屋身家豐厚成富婆

現年70歲的朱咪咪憑着出色的唱功及獨特的台風，成為70年代的粵語小調歌后，其後她加入TVB開始做演員，為觀眾送上不少歡樂，更有「御用阿媽」之稱。近年朱咪咪長居新加坡，與兩個兒子及新抱一起生活享清福，但就因身形明顯清減了不少，更驚現「樹根頸」而引起外界關注。日前朱咪咪在加拿大多倫多登台，前亞視小生杜挺豪上載了朱咪咪演出的片段，可見朱咪咪再瘦出新高度，更驚現纖腰！

朱咪咪。（資料圖片）

《陀槍師姐2021》中，除了滕麗名是原班人馬之一，飾演二妹姐的朱咪咪，及在《陀槍師姐IV》飾演謄麗名女兒莎莎的黃美棋也有份在《陀槍師姐2021》演出。（IG@meikiw）

朱咪咪於《審死官》入面演奶媽一角。（影片截圖）

朱咪咪於《唐伯虎點秋香》中再與星爺合作。（影片截圖）

朱咪咪明顯消瘦了不少。（影片截圖）

朱咪咪一家人。（微博@朱咪咪）

片中所見，朱咪咪登台獻唱經典歌曲《酒干倘賣無》，身穿藍黑色露肩珠片長裙的她，中氣十足，見她一邊抱着鮮花一邊隨着音樂節奏擺動身體，令台下觀眾聽出耳油！而當朱咪咪舉起手時更可見她腰線明顯，與以往圓潤的身形相差甚遠！有網民曬出與朱咪咪的合照，可見朱咪咪消瘦不少，不但鎖骨明顯，更驚現「樹根頸」！其實今年9月朱咪咪曾低調現身佛山，敖嘉年在微博曬出合照，並透露兩人今次是合作拍攝電影《功夫少年》，當時朱咪咪已明顯暴瘦，比起導演高志森明顯瘦了不只一圈。

朱咪咪登台獻唱經典歌曲《酒干倘賣無》。（影片截圖）

（影片截圖）

好受歡迎！（影片截圖）

驚現纖腰！（影片截圖）

瘦出新高度！（影片截圖）

好瘦。（小紅書圖片）

朱咪咪身形暴瘦。（微博@敖嘉年）

不過朱咪咪亦曾為暴瘦現「樹根頸」解畫，她在接受訪問時透露因工作關係周圍飛，瘦了10幾磅，但強調精神同精力都好好，加上因夜晚戒澱粉質，又自爆體重保持在110多磅，並指「樹根頸」只是影相角度問題。而朱咪咪早已名成利就身家豐厚，有傳她在新加坡、馬來西亞及香港合共有八、九套物業，身家數千萬，她曾在短片中曝光新加坡兩層半大屋，客廳內擺放了一個玻璃櫃，整個櫃都擺滿了金器，非常奢華！

朱咪咪明顯消瘦了不少。（影片截圖）

朱咪咪家中一角。（Facebook圖片）

朱咪咪經常四出登台。

朱咪咪開騷。（資料圖片）