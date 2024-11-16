黃曉明為葉珂之亂90度鞠躬道歉　維持20秒誠意十足：會處理好私事

內地男星黃曉明早前高調認愛網紅葉珂，正式對外確認二人關係。但自認愛後女方不斷透過直播與網民互動，當中某些言論更掀起不少是非風波。近日，他就現身廈門為新片《戴假髮的人》宣傳，並在活動上就近期因個人私事惹起的麻煩向大家道歉，其鞠躬後久久不願起身，持續約20秒時間，誠意十足。

黃曉明早前認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

在電影宣傳活動上，黃曉明語重心長表示因最近發生一些亂七八糟的事情令到他好困擾且難過，他怕因私事而耽誤了電影，所以為了近期發生的爭議，他就向大家道歉：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，其實我真的就是對大家造成一些影響，就是我真的非常的非常的抱歉，我的內心真的很難過啊！其實大家給我的留言，我也都看到了，然後我自己也一定會處理好我自己的這個私人的事情，同時我也會努力把自己的工作做好，我想再次跟大家說一聲對不起了。」

黃曉明在活動上就近期發生的爭議向大家道歉。（微博圖片）

黃曉明久久不願起身。（微博圖片）

在向大家道歉時，黃曉明語氣哽咽，顯得有些眉頭深鎖，在他鞠躬道歉後，心情似乎未能平靜，久久不願抬起頭起身，身旁工作人員伸出手以示他起來，他亦即時擰頭拒絕，低着頭的他足足維持了約20秒時間，非常有誠意。直到觀眾們一直大喊「加油」他才起來，更有人直指表示：「哥你沒錯」，給予他滿滿的鼓勵。

葉珂直播掀起不少風波。（微博圖片）

在早前直播中，葉珂就對台灣歌手伍佰及陶喆的歌曲大加批評，直言前者的歌曲很猥瑣，而後者的《今天你要嫁給我》是丟人曲目，失言風波令不少網民相當嘩然。