TVB一線主持拍拖12年未娶網紅女友　C君戥不值︰拖人咁多年唔肯娶

無綫（TVB）的一線主持陸浩明（6號）與網紅女友陳詩欣（Ayan）拍拖12年，一直未有結婚計劃，最近6號與C 君、高海寧（高 Ling）合作主持旅遊節目《Grand 住去大阪》，C君趁機向6號施壓，指他：「拖咗人咁多年唔肯娶人！」搞到6號勁無奈。

二人經常在社交平台放閃。（IG@ayanbubi）

藝人陸浩明（陸浩）的圈外女友陳詩欣（Ayan）拍拖近12年。(ig@ayanbubi)

樣靚身材正。(ig@ayanbubi)

樣靚身材正。(ig@ayanbubi)

節目將於今晚(16 日)首播、三位主持準備出發時，上輯《Grand 住去台北》主持黃翠如驚喜現身「送機」，三人是次將於旅程大歎米芝蓮餐廳兼全世界最貴壽司、豪花數萬日元享受頂級 spa 之餘，更會每晚入住大阪不同的天花板酒店。

黃翠如驚喜現身「送機」!（陸浩明IG）

首間介紹的酒店品牌向來以 hip 同 style 見稱,大阪此間則以大人遊樂場為主題，並由日本著名建築師安藤忠雄設計，其實已經噱頭十足。位於酒店頂層、佔地2,800 呎、約 51,058 港元一晚，只此一間的 Extreme-WOW 套房，樓底 4.5 米高，加上超開揚落地玻璃，可以俯瞰城市景色；浴室的銀色鏡面浴缸，設計理念來自香檳桶，高 Ling 笑指形狀似足巨型拉麵碗，時尚又 funky！房內還設有 DJ 台打碟，且隔音、防震設備完善，絕對是派對場地之選。

全酒店唯一的 Extreme-WOW 套房佔地 2,800 呎,樓底 4.5 米高。

全酒店唯一的 Extreme-WOW 套房佔地 2,800 呎,樓底 4.5 米高。

之後，C 君、高 Ling 和 6 號帶大家到米芝蓮一星餐廳歎法國菜，一入門口高 Ling已被古典裝潢吸引住，高呼「好 classic」。三人品嚐了鴿肉鴨肝香料麵包碎、咖啡牛油烤鹿兒島和牛、干邑海藻燉煮藍龍蝦，6 號食到和牛時誇張形容：「我覺得隻牛好似活生生喺條脷度奔跑緊！」卻被 C 君吐槽：「唔使講咁多架，我哋淨係話畀話觀眾知好食。感受？觀眾自己嚟感受嘛。」

三人豪歎米芝蓮一星法國菜。

高 Ling 同 6 號喺吞拿魚極致餐廳品嚐多個稀有部位。

眼窩都係一味餸!

另一間值得推介的，為吞拿魚極致餐廳，高 Ling 和 6 號品嚐吞拿魚多個稀有部位，包括胃、心、眼窩等，還有吞拿魚珍貴部位—腦天。廚師即場表演解剖魚頭，高 Ling 被嚇得一邊掩眼一邊說：「第一次有人喺我面前咁劏魚法！」已戒牛逾 10 年的高 Ling，吃過香煎腦天後形容味道激似牛肉：「好耐冇食過呢陣味，喚醒番對牛扒嘅記憶！」二人食完吞拿魚大餐，繼續撇甩 C 君乘坐奢華的「丹後黑松號」觀光列車，從京都北面天橋立駛往西面的西舞鶴，邊歎和風定食套餐，邊欣賞沿途幽美風景，其中駛過橋與水面距離僅得 6 米的由良川鐵橋，呈現著名日本動畫《千與千尋》裡的海上列車真實版，猶如在海上行駛一樣！

「丹後黑松號」觀光列車會駛過橋與水面距離只有 6 米嘅由良川鐵橋,呈 現《千與千尋》裡面海上列車嘅畫面!

梅田藍天大廈空中庭園可以 360 度全方位欣賞大阪夜景。

梅田藍天大廈空中庭園可以 360 度全方位欣賞大阪夜景。

及後，兩人會合 C 君去到必到地標兼拍拖勝地-梅田藍天大廈空中庭園，於 360度全方位觀景台欣賞大阪夜景，接著再到室內餐廳邊歎美酒，邊繼續睇靚景。由於該處是求婚熱門地方，C 君乘機向 6 號施壓催婚：「點解你對求婚少少誠意都冇？拖咗人咁多年唔肯娶人呢？完全冇婚姻概念。」6 號無奈笑指 C 君比自己母親更囉嗦：「到時我第一個通知你，你唔好煩我喇！」

C 君向 6 號施壓催婚,6 號無奈笑指 C 君比自己媽媽更囉嗦!

C 君向 6 號施壓催婚,6 號無奈笑指 C 君比自己媽媽更囉嗦!

拍拖12年又真係幾長。