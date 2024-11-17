前TVB當紅花旦網上公審木門公司漏裝門　嬲爆向消費者協會投訴

昔日TVB當家花旦葉璇在1999年奪得國際華裔小姐冠軍，並獲得邵逸夫賞識親點與TVB簽約而入行，其樣貌甚有古典美，所以古裝扮相非常出色，令她有「古典美人」稱號。近年，專注在內地發展的她甚做自己，近日就在微博上貼多張家中裝修的照片，並標記負責有關公司，力斥他們竟漏了裝門框，而且質量及服務相當之差，她還生氣到標記「中國消費者協會」、「消費者報導」官方微博，以示投訴。

葉璇當年在《封神榜》飾演天真清純的楊蓮花，極具觀眾緣。（《封神榜》截圖）

葉璇有「古典美人」稱號。（葉璇微博圖片）

葉璇獲得邵逸夫賞識親點與TVB簽約而入行。（視覺中國）

從葉璇上貼的照片可見，她在文中所提到在四個月前才安裝的木門裂了，原來是木門最底層位置破裂了，而且破裂情況還相當嚴重。除此之外，她還投訴還有兩道主卧室的門連門框都沒有做起來，從肉眼可見浴室外連門都沒有，外牆上還留有裝修的痕跡，與室內已完成的華麗裝修環境相差甚大。而另一邊主卧室清晰可見室內環境，但就缺少了一道門，整個處理安裝木門行為相當奇怪。

木門底層位置破裂明顯。（葉璇微博圖片）

葉璇投訴負責公司漏裝門。（葉璇微博圖片）

對裝修不滿意的她大發雷霆，還在微博標記負責的木門公司，然而這間公司在官方簡介稱為是中國十大木門品牌，雖然客服有向葉璇道歉和答應補做，但卻要45天的時間。她留言表示：「終於裝修完可以入住了，發現四個月前才安裝的TaTa木門已經裂成這樣了，然後還漏了兩道主卧室的門連門框都沒做，客服只說抱歉和補做，但要45天時間，對於我們家的損失是沒有補償的。原來中國十大木門品牌就是這樣的質量和服務啊？」她還標記「中國消費者協會」、「消費者報導」官方微博，以表不滿。

葉璇直播。（微博圖片）

另外，甚做自己的葉璇近年在直播圈醜態盡現，身材發福走樣身穿肉色保暖底衫直播，還在眾目睽睽之下伸手入褲、又沒有洗手吃榴槤，反常的行為一度傳出她精神異常，令粉絲相當擔心。