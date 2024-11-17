千禧視后辭演TVB重頭劇　卻與金牌監製戚其義慶生網民跪求合作

90年代末至千禧年代初，TVB曾有「五大花旦」，而張可頤就是其中一位，她於2003年更憑《九五至尊》呂四娘一角奪得視后。早前有傳離巢無綫12年的她，將回巢接拍TVB重頭劇《巨塔之后》，該劇有「醫療版《新聞女王》」之稱，不過最終她卻辭演，由宣萱頂上。其後再有消息指，監製鍾澍佳曾屬意找張可頤參演律政劇《正義女神Themis》，惟最終落實由曾傳不和的《金枝慾孽》拍檔佘詩曼出演，張可頤再一次無緣拍TVB劇，令影迷相當失望。

張可頤是千禧年代五大花旦之一。（資料圖片）

張可頤早在2003年已奪得視后殊榮。（VCG）

有指她辭演《巨塔之后》，最終由昔日「死對頭」宣萱頂上。（微博@TVB柒拾柒工作室）

張可頤近年曾參演ViuTV劇《暖男爸爸》。（劇照）

近日張可頤開設小紅書，最新一個貼文，她為金牌監製戚其義慶祝生日，張可頤說：「戚sir愛打麻將，平時又四處飛，難得在HK，約生日慶祝 就一定是他的窩竇吃粵菜，我的菜哈哈，紅豆沙也太消魂」。張可頤與戚其義相識多年，對方可說是其伯樂之一，其主演劇《天地男兒》、《金枝慾孽》均由對方監製，當中《金枝慾孽》被譽為「宮鬥劇始祖」，至今仍是中港觀眾心目中的經典，早前張可頤、佘詩曼、鄧萃雯、林保怡方齊齊現身「微博視界大會」，引起熱議。

戚其義是TVB前金牌監製，《天地豪情》、《金枝慾孽》、《珠光寶氣》、《天與地》等，贏盡收視與口碑，而他於2013年離開TVB。（資料圖片）

張可頤於《金枝慾孽》演蘇完尼瓜爾佳·安茜（安貴人）一角人氣急升，並視為代表作之一。（劇照）

早前佘詩曼、張可頤、鄧萃雯、林保怡現身「微博視界大會」，掀起話題。（微博@微博視界大會）

網民見到這張合照後，都跪求戚其義與張可頤再度合作，留言：「你們這幫人可以再開一套劇嗎？求求了」、「嘩幾時再有合作」又大讚張可頤仍然很美。