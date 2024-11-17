黃翠如蕭正楠結婚6年宣布有喜　曬BB超聲波相激動落淚自爆曾小產

43歲的黃翠如和47歲的蕭正楠於2018年結婚，翌年在峇里補辦婚宴，今年是兩人結婚六周年。黃翠如和蕭正楠愛得甜蜜，結婚至今，網民紛紛替二人心急，經常催他們快點生B，而近日，黃翠如出席活動時打扮同舉止都充滿孕味，至今日，黃翠如和老公蕭正楠終在社交平台宣布「BB來了」；黃翠如更驚爆曾經歷小產，以此勉勵同路人要有希望。

黃翠如與老公蕭正楠今日（17/11）宣布有喜。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如將她與蕭正楠在生活中的每一個甜蜜重要時刻剪輯成短片。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如和蕭正楠今日透過社交平台宣布喜訊，黃翠如寫道：「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。」而這個懷孕過程並不容易，當中黃翠如曾承認經歷小產：「我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」

黃翠如知道懷孕非常開心。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如見到BB的超聲波相時更激動流淚。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如續言：「這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活𥚃，尋找到希望。願祝福降予每個家。」

蕭正楠知道後都不敢相信。（IG@wongtsuiyu）

激動得雙手掩面。（IG@wongtsuiyu）

同時，黃翠如將她與蕭正楠在生活中的每一個甜蜜重要時刻剪輯成短片，當中曾經歷小產的翠如，攞著BB的超聲波相時激動得淚流滿面；而當她將喜訊告知正在睡覺的老公時，後者同樣表現得同樣激動，雙手掩面，黃翠如還分享了BB在肚中與爸爸做出同一個動作，非常可愛；從超聲波相中的BB大細，網民估計翠如已懷孕6個月。

BB超聲波的動作同爸爸一樣，好可愛。（IG@wongtsuiyu）

眾圈中好友向兩人送上恭喜。（IG@wongtsuiyu）

喜訊一出，周柏豪、馬國明、胡定欣、鍾嘉欣、袁偉豪、陳凱琳、張繼聰、陳敏之及方力生等圈中好友紛紛留言恭喜，周柏豪：「Whatttttt !!!!!!!! I’m soooo happy !!!!!!」、「 I’m crying 」馬國明更做出「震驚」的Emoji；另外也有不少網民替二人開心，叮囑蕭正楠好好照顧老婆。

黃翠如和蕭正楠結婚六年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如和蕭正楠結婚六年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如和蕭正楠結婚六年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如和蕭正楠結婚六年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如和蕭正楠結婚六年，依然非常恩愛。（IG@wongtsuiyu）