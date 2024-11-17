前視后開舖做埋生招牌成新打卡點　網民讚：她離開TVB後人變美了

現年43歲的前TVB視后唐詩詠，自2022年離巢後刻意減產幕前工作，過著自己想過的生活。早前她從日本學成歸來在銅鑼灣開設麵包店，升呢做老闆，除了獲大批圈中好友捧場外，也得到不少市民支持，門外常常出現排隊人龍，非常旺場。

唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片/江智鶱攝）

唐詩詠近年明顯減少幕前工作，享受人生。（IG@natalietong53）

好靚女。（IG@natalietong53）

唐詩詠罕有性感。（IG@natalietong53）

身為老闆的唐詩詠也並非翹埋雙手，而是事事親力親為，經常坐陣舖頭做埋生招牌，不少市民和網民買包之餘都希望偶遇這位視后，更成為遊客的新打卡點。近日，有內地網民到麵包店買包時成功捕獲唐詩詠，並寫道：「銅鑼灣街頭遇見在認真營業的唐詩詠，素顏的她也好好看，排咗一小時終於買到詩詠親手整的麵包，帶回深（深圳），好香好鬆軟好好味」

唐詩詠最近在銅鑼灣開麵包店，成為遊客新打卡點。（IG@natalietong53）

唐詩詠親力親為。（IG@natalietong53）

獲不少圈中好友支持。（IG@natalietong53）

片中，唐詩詠在耐心安撫正在排隊的客人，態度親民一點明星架子都沒有，期間樓主拍到唐詩詠在問客人想買什麼，對方說想買開心果，她看了看原來賣完了，可是客人未有離開，而是說有得賣就行，可見產品非常受歡迎。

唐詩詠自己做埋生招牌。（小紅書）

對客人非常細心。（小紅書）

網民大讚唐詩詠真人好靚。（小紅書）

另外，網民大讚當日戴了Cap帽，穿著員工服，只化上淡妝的唐詩詠，狀態極佳：「好靚啊」、「自然美的女性」、「都仲有剛出道個得意樣」、「她天天都在店嗎？好想去偶遇呀」、「皮膚好好 好溫柔 救命」、「她離開tvb後，人變美了，多了份成熟自信」。