何氏夫婦8號風球被房署趕出家門？　何太動怒要房署署長出嚟交代

何氏夫婦5月時因被《東張西望》連日追訪而成熱話，再加上這半年間經常開直播自稱網紅，可惜不獲網民歡心。除了一開直播就被人罵及投訴外，更被人舉報濫用公屋，以致早前敗走內地。二人後來淪為「過街老鼠」人人喊打，早前何氏夫婦從陽江回港，已經即被網民發現他們的行蹤，更指何伯疑似於屯門公屋「屈蛇」。

何氏夫婦被網民發現最近數天都在香港出現，更指何伯回香港「屈蛇」。(網上圖片)

日前（14日）有網民在社交平台發文表示見到何伯疑似回屯門公屋屈蛇，因為何伯在何太屯門的公屋沒有名，所以不能在上址留宿。昨日（16日）又有網民於內地捕捉到這位紅人的行蹤，指他們又開始敗走內地，開始顛沛流離的生活。今日（17日）何太在影片頻道發文指自己又被人迫害：「房屋暑（署）迫害我哋，今次遇上8號風球都要趕走，請有良心人士替我主持公道。」二人更被網民取笑是「妄紅」。

何氏夫婦更悠閒地行街。(網上圖片)

何太一開始就激動地叫何太向大家說如何「被迫害」，又指8號風球當日房署有一位鄧先生找上門：「房屋署嗰個肥佬姓鄧，迫害我哋啊！我哋兩公婆落香港兩日，逗留兩日約咗日子睇醫生嘅，竟然都可以迫害我哋。係咪咁樣做嘢㗎房屋署局長，你出嚟交代！佢話代替你局長講嘢喎，係咪？我哋幾個女都冇返去嗰度，都冇喺嗰度住啦，有時返一日半日啦，係咪咁樣絕情？」更指房署絕情到迫何伯離開屯門公屋。

何太今日在影片頻道發文指自己又被人迫害。(影片截圖)

何太又指自己只是回屯門的公屋逗留了三晚，房署一收到「黑粉」的舉報就「做嘢」向他們迫害，但就沒有想過他們的感受。何太「官威」大到向大家表示「法律不外乎人情」，更指與房署打官司也是房署輸。之後何太又指自己被黑粉投訴到「一蚊都搵唔到」，更指自己什麼都沒有，其實更需要這間公屋。

何太又指自己只是回屯門的公屋逗留了三晚，房署一收到「黑粉」的舉報就「做嘢」向他們迫害，但點解要影住隻蟹？(影片截圖)

不少網民在社交平台討論何太的事件，不少人都認為何太屬「霸佔公屋」的行為，大讚「房署好波」，自己不住又不把公屋交出來給有需要的人。除此之外，亦有人持溫和意見，指其實「何伯加返個名咪得囉」，而何太亦有表示過「唔加名梗有原因」，所以何太也不能怪人調查她。

網民大讚房署做到嘢。（網上圖片）