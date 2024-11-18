《愛回家》離巢小花竟轉戰幕後做PA　來港8年一直要兼職維持生計

現年31歲憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，「熊心如」一角彈起的2016年港姐殿軍蘇韻姿，本受力捧但傳出得罪高層及遲到被雪，今年4月宣布告別服務8年的娘家TVB。離巢後積極尋持新機會，竟轉戰幕後做PA﹗



蘇韻姿4月宣布離巢TVB。（IG：@andreaso_）

憑TVB處境劇「熊心如」一角彈起的2016年港姐殿軍蘇韻姿。（電視劇照）

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

生於加拿大非富裕華人破碎家庭的蘇韻姿，大學修讀戲劇及音樂，受訪時坦言當演員一直是其夢想，她指當年來港選美，乃因當時僱主（多倫多華人視台）遊說「湊夠數」而意外走入香港娛樂圈，又披露8年來孤身來港追夢的辛酸，原來她需要一直兼職才能維生。

蘇韻姿離巢後到法國代表HOYTV做奧運採訪工作。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿去年10月演出了13場《我們的青春日誌》。（IG：@andreaso_）

離開TVB後蘇韻姿長駐謝東閔的音樂學校任教，並為有線 HOY電視擔任主持，又有份參演HOY電視首套劇集。除此以外她發文透露日前完成PA工作：「以導演助理身份參與 @youthsgottalentshow！ 😍🙏🏻 能夠喺一個超過130年歷史嘅教堂出面做一個戶外show仲要有Projection Mapping⋯ 真係好癲！🤩 曾經做過幕後嘅我都真係好耐冇重拾過幕後嘅崗位。 今次呢一個show表演單位非常之多，係一個好好嘅挑戰亦都同時學到好多嘢。多謝導演嘅信任將show裏面部份嘅items交俾我排。見到各位表演者喺台上面發光發亮，真係好有滿足感！😍希望喺呢個show參與嘅每一位都唔會放棄自己夢想！」

蘇韻姿參演HOYTV新劇。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿參演HOYTV新劇。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿參演HOYTV新劇。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿早前以助導身份完成工作。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿早前以助導身份完成工作。（IG：@andreaso_）

蘇韻姿早前以助導身份完成工作。（IG：@andreaso_）