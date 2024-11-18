關心妍跑5公里賽稱參加「馬拉松」　網民糾正分別好大：又衝出嚟…

「香港國際機場．渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」昨日（17日）在機場跑道舉辦，是機場繼1998年後再次上演長跑賽。除了周潤發外，亦有不少藝人參加，唐詩詠、方力申、吳業坤、霍啟剛與太太郭晶晶、許家傑、譚旻萱、關心妍和當奴（唐劍康）等等。

發哥與唐詩詠、吳業坤在會場自拍。（梁碧玲攝）

根據官網資料，賽事分成十公里、五公里、三公里及十公里輪椅賽事，關心妍興奮拍片，在Threads出Post寫下：「人生第一次參加馬拉松，這次是跑5公里！機場渣馬3號跑道的10公里跑，可以看到飛機起降，實在太特別了！我終於以39分鐘完成了5公里！」

關心妍參加5公里賽，一路跑，隔籬仲見到飛機。（IG@kwansumyinjade）

她最終以39分鐘完成5公里賽事。（IG@kwansumyinjade）

而網民卻馬上留言糾正：「馬拉松係42.195公里！5公里絕對唔係馬拉松！」、「家姐，5公里同10公里都絕對唔係馬拉松」、「恭喜完成5公里的長跑賽。馬拉松 = 42.195公里。完成一場馬拉松意思是跑了42.195公里。望周知。」、「5k，10k，半馬都唔係馬拉松 馬拉松係42.195km 馬拉松只得一個距離」、「原來我日日都跑咗馬拉松」網民再次重提她當年攞錯獎的尷尬事，說她事隔多年仍然鍾意「衝出嚟……」

Jade說自己人生第一次參加馬拉松，卻被寸5公里還5公里，馬拉松還馬拉松。（IG@kwansumyinjade）

網民紛紛糾正。（Threads）

而今日下午，就連近年開始靠跑步「洗底」建立健康形象的保錡都有出Post，疑似暗寸，保錡說：「Respect 所有開始跑步的人 馬拉松代表42.195k 5k 就係5k 10k就係10k 大家都加油 」

保錡都有講：「5k就係5k 10k就係10k。」不過他都尊敬所有開始跑步的人。（Threads@k_p0k1）

其實不少媒體都用「機場三跑馬拉松」簡稱今次賽事，可能對新手的關心妍來說都有點混淆，未知她後來是否都知自己的說法令人誤會，因此IG的發文內容有少少分別，第一句清楚寫住：「人生第一次參加馬拉松機場渣馬3號跑道的10公里跑，這次是跑5公里！」相信就是因為IG出Post後有得改、Threads出Post短時間後就冇得改的分別，不過關心妍從5公里開始小試牛刀已經好叻，希望她有日終於會挑戰到42.195公里的馬拉松。

關心妍Threads與IG的發文內容有分別。

補充少少資料，從第一屆奧運開始已有馬拉松項目，但1896年雅典奧運至1904年聖路易斯奧運，馬拉松比賽的標準長度都未有統一，一般為大約40公里；直至1908年倫敦奧運，賽道全長42.195公里，此後奧運馬拉松皆以此長度為標準。至1921年，國際田聯正式確立馬拉松標準長度為42.195公里；在1980年代左右，半馬開始興起，距離為21.0975公里。