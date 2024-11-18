凍齡小生殺手與老公放閃　自稱「明星」被網民寸爆：你是明星？

現年49歲的鄺文珣出道時有「翻版劉嘉玲」之稱，她在《真情》中飾演劉愷威女朋友Joan，以及陳小春版《鹿鼎記》的沐劍屏，都令人印象深刻。她當年被指曾與劉愷威、曹永廉、鄭敬基拍過拖，最後情歸富商老公應德榮（已改名為應毅烽）後便淡出娛樂圈，並育有兩子一女。不過兩年前鄺文珣宣布正式復出，低調簽約王祖藍的公司，重啟演藝事業，在社交平台也愈見活躍。

鄺文珣曾與劉愷威拍攝《真情》而戲假情真。（劇照）

鄺文珣有古裝女神、翻版劉嘉玲等稱號。（IG@luciamayk）

鄺文珣為老公應毅烽誕下三個小朋友，但身材並沒有走樣。（Ig@luciamayk）

雖然離開娛樂圈多年，鄺文珣仍然保養得宜，一臉童顏，近年她漸漸復出，就連老公應德榮（應毅烽）都參加《中年好聲音》。雖然二人不止一次傳出婚姻有暗湧，不過近日兩夫妻就拍片放閃。影片中，他們挽手出遊，在車上一齊唱陳奕迅《我不好愛》，男方更怪老婆「你啲和音搞到我走晒音」耍花槍。兩公婆又在家裡一齊敷面膜，於床上打打鬧鬧等，口講「互相嫌棄」，但實質就是曬恩愛。

《應德榮》曾參加《中年好聲音》。（電視截圖）

鄺文珣與老公拍片放閃。（小紅書@鄺文珣）

二人在車上「夫唱婦隨」。（小紅書@鄺文珣）

眼神充滿愛。（小紅書@鄺文珣）

又一齊敷面膜。（小紅書@鄺文珣）

但又會在床上打打鬧鬧。（小紅書@鄺文珣）

不過，片中鄺文珣用上「明星出門」、「香港明星婚後生活」、「明星也是一般人」等字眼，令內地網民詫異留言：「明星？？？？？？」、「恐怕那些香港大牌演員也不敢自稱為港星吧！」、「你是明星？」、「明星不是自稱的，哪怕是劉德華他自己稱自己也就香港藝人」不過另外也有人說，應毅烽跟視帝譚俊彥都有幾分相似，覺得他可以拍劇。

影片以「明星出門」為主題。（小紅書@鄺文珣）

雖然她說「明星也是一般人」，但內地網民就覺得就算天王天后都不敢自稱「明星」。（小紅書@鄺文珣）

鄺文珣發文標題為「香港明星婚後的生活有多奇葩？」，被網民嘲諷。（小紅書@鄺文珣）