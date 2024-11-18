前TVB帥氣小生孖老婆拍搞怪片　近照發福不少意外暴露中年危機

前TVB帥氣小生陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年（Sarah）於2016年結婚，二人婚後育有兩個可愛兒子，一家四口美滿幸福。工作上，陳智燊和宋熙年夫妻倆同樣齊上齊落，二人約滿TVB離巢後轉型做KOL，夫妻檔經營YouTube Channel，又拍住上密密接廣告和擔當司儀工作，曾有傳他們月入高達60萬，雖然宋熙年否認，但兩人吸金力確實是強。

陳智燊和宋熙年約滿TVB後，夫妻檔Youtube片與擔當司儀工作。(IG@rahrahsong)

陳智燊同宋熙年平時亦有在家中拍攝YouTube片。（YouTube影片截圖）

陳智燊與宋熙年一家四口。（IG@chanjason)

除了搵錢Job外，陳智燊與宋熙年閒時也會在社交平台拍攝一些夫妻日常相處的小短片，近日，他們去到上海，當然不少得到著名的外灘打卡，期間陳智燊當起老婆的模特兒，並按照對方的指令做動作，過程相當搞笑。宋熙年寫道：「老婆視覺，有時候兩夫妻對話是不需要有營養的，無無聊聊，好像兩個小孩也挺開心！外灘夜景真美，突然想幫老公拍照，大家覺得其他的pose 還可以吧？ @JASON陳智燊 為什麼突然那麼聽話？」

陳智燊與宋熙年日前去到上海著名的外灘打卡。（小紅書）

陳智燊原本好chok。（小紅書）

但凸出了搭肚腩。（小紅書）

正所謂「Happy Wife Happ Life」，片段中，陳智燊原本一副chok樣在夜景前拍照，後來擔任攝影師的宋熙年叫他：「不要看鏡頭，側身一點，屁股翹一點。」陳智燊當然聽話按老婆指令去，最後竟變成一個挺胸趷Pat的動作，成功博得老婆開心，畫面搞笑得來也感受到他們夫妻間非常恩愛。

身形圓潤不少。（小紅書）

宋熙年在鏡頭後任攝影師。（小紅書）

最後竟變成一個挺胸趷Pat的動作。（小紅書）

不少網民看了視頻大讚陳智燊可愛，也有網民指陳智燊整個人圓潤不少，而且還驚現大肚腩，昔日曾擁有爆肌Body的帥哥，都難敵中年危機：「好胖」、「啊…歲月不饒人啊」、「哇，帥哥老了」、「有中年肚」，更有網民溫馨提示陳智燊：「該健身了」。

陳智燊曾經好大隻。（IG圖片）

型爆。（IG圖片）