TVB台慶2024｜丁子朗表演舞刀曾劈傷同伴送醫　朱敏瀚最叻耍太極

TVB電視城昨日（18日）星光熠熠，因今晚（18日）即將舉行《萬千星輝賀台慶2024》，全台藝員齊集為台慶節目進行彩排。丁子朗（丁丁）及朱敏瀚接受《香港01》訪問時透露今晚二人會與阮浩棕一同表演「功夫」及跳舞，朱敏瀚表示本身單是功夫就還好，但再加上跳舞就「有難度」。

丁子朗（丁丁）及朱敏瀚接受《香港01》訪問時透露今晚二人會與阮浩棕一同表演「功夫」及跳舞。（胡凱欣 攝)

丁丁即對朱敏瀚「戴高帽」：「聽講你功夫好叻！」但朱敏瀚即「耍手擰頭」說：「唔係唔係，之前拍過痞子，可能知道某造手，可以handle到。」原來朱敏瀚的長項是「耍太極」，因為每年台慶都要跳舞，而朱敏瀚覺得自己對舞蹈方面不太行，所以就「四両撥千斤」來處理，可惜今年還是逃不了跳舞的命運。

丁丁即對朱敏瀚「戴高帽」：「聽講你功夫好叻！」（胡凱欣 攝)

原來朱敏瀚的長項是「耍太極」，因為每年台慶都要跳舞，而朱敏瀚覺得自己對舞蹈方面不太行，所以就「四両撥千斤」來處理。（胡凱欣 攝)

本身有武術底子的丁丁，在這個表演項目可以謂佔盡優勢，但他卻表示：「話說我細個嘅時候學功夫，參加香港先生表演talent show嘅時候都係打刀。但當時就劈傷咗我同伴入咗醫院，所以今次我係打棍嘅，就安全啲，唔洗入醫院，最多都係瘀一身嘅啫。」

咁畀丁丁打到，會唔會「唔死都一身潺」？（胡凱欣 攝)

朱敏瀚隨即表示與丁丁練了一個星期都沒事，應該今晚正式表演時都不會出事。丁丁即「補飛」：「我哋練嗰陣都冇事㗎！」朱敏瀚決定「為保命仔」表示會小心丁丁，更笑指會偷偷買保險而絕不告訴他們。

朱敏瀚決定「為保命仔」表示會小心丁丁，更笑指會偷偷買保險而絕不告訴他們。（胡凱欣 攝)

朱敏瀚被問到有沒有看緋聞女友陳曉華（Hera）與羅天宇日前在社交平台上載的合唱影片，他「口窒窒」說：「哦…哦…有啊，有啊！（有冇咩評語啊？）好好啊，不嬲我都有支持羅天宇唱歌㗎！」朱敏瀚立即以眼神向丁丁求救，但丁丁卻撐大了雙眼，不知怎樣救他的感覺，朱敏瀚再表示：「真嘅，真嘅！同埋《紅蝴蝶》係佢哋《巾幗》嘅歌嚟，好似羅天宇不斷幫Hera和音嘅，咁都非常之厲害！」

朱敏瀚「口窒窒」回應有沒有看緋聞女友陳曉華（Hera）與羅天宇日前在社交平台上載的合唱影片。(ig@herachann)

朱敏瀚再被問到有沒有看Hera有份主演的《巾幗梟雄之懸崖》時，他表示自己十分支持「祥哥」，更說自己是《巾幗梟雄》的忠實擁躉。朱敏瀚說自己沒有特別留意Hera的部分，反而會一整集的看，果然是「忠實擁躉」。丁丁被問到有沒有支持一下《巾幗梟雄之懸崖》時，他則吃了「誠實豆沙包」般，坦言自己只看了花絮及主題曲。

朱敏瀚再被問到有沒有看Hera有份主演的《巾幗梟雄之懸崖》時，他表示自己十分支持「祥哥」。（胡凱欣 攝)

除了耍功夫外，丁丁說自己還有一部分會參與，就是會再次表演《亞洲超星團》的主題曲《Shining》：「之前祥師兄crossover咗一次，今次就想我哋超星團嘅學員做返佢哋嘅backup dancer。咁我就覺得幾得意幾新穎嘅諗法同設計，同埋我都好耐冇跳過Shining，希望會帶畀鍾意睇Shining或者超星團嘅朋友一個回憶殺。」

除了耍功夫外，丁丁說自己還有一部分會參與，就是會再次表演《亞洲超星團》的主題曲《Shining》。（胡凱欣 攝)

丁丁指自己已經半年沒有跳過Shining，但因為超星團時「日練夜練」，已經令身體有「肌肉記憶」，一播歌就已經能投入其中。對於早前有傳「Loong9」內地成員會於今晚合體，丁丁則指「以他認知的rundown」就沒有的，亦搞笑的說：「佢哋可能網上支持，都係參與嘅一部分。」

丁丁指自己已經半年沒有跳過Shining，但因為超星團時「日練夜練」，已經令身體有「肌肉記憶」，一播歌就已經能投入其中。（胡凱欣 攝)

去年他與一班戰友於《亞洲超星團》日夜相見，但自節目完結後，大家都各回生活正軌，對於今次再合作唱跳《Shining》時，丁丁開心表示「睇吓大家笑大家，有邊個唔熟，邊個甩拍。」更希望之後有更多的機會讓他們5人一起登上舞台，再表演《Shining》。

對於今次再合作唱跳《Shining》時，丁丁開心表示「睇吓大家笑大家，有邊個唔熟，邊個甩拍。」（胡凱欣 攝)

丁丁提到好友冼靖峰時，立即「有讚冇彈」：「佢就不嬲都係非常之好，佢唔係靠舞蹈去吸引人㗎嘛，佢係靠佢動人嘅聲線，同埋秀長的美髮去吸引人㗎嘛。」