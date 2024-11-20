曾志偉談《戰場上》被腰斬　要注重觀眾：唔想台慶時間太多呢啲嘢

曾志偉昨日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》，他接受訪問表示：「我梗係好高興啦！所有嘅節目都係我負責睇住，每一個難度同埋做出嚟嘅效果都係我想像中，今次我哋嘅主題係家，林峯都返嚟唱歌。」

曾志偉昨日（19日）現身《萬千星輝賀台慶》。（陳順禎攝）

有望林峯繼續亮相TVB

被問到會否希望邀請林峯繼續亮相TVB，他說：「梗係希望啦！但你知道佢幾忙，電影《九龍城寨之圍城》推出之後就更忙，好彩我啱啱同佢講你做完演唱會，可以攞返個概念返嚟做，唯一就係要出多啲錢請返啲dancer。」講到在台慶感動到喊一事，他分享：「因為係我想像唔到嘅效果，為得獎嗰兩個人感到好感動。」

曾志偉希望再邀請林峯繼續亮相TVB。（陳順禎攝）

曾志偉大談《戰場上》被腰斬

提及為什麼今次台慶沒有邀請黎芷珊，他透露對方憑節目《芷珊約您》遠赴印尼奪得獎項。講到黎芷珊主持的《戰場上》被腰斬，他說︰「呢個要慢慢再決定，街嘅反應我哋都要注重，唔想喺台慶時間有太多呢啲嘢，同埋後面有啲未剪好，我哋會再睇睇。」談及外界的反應迴響很大，他表示：「當然覺得唔會啦，但見到大家咁大反應，都唔想製造咁多問題，尤其係台慶時間，唯有暫停下先。」至於拍攝團體是冒着生命去採訪，他坦言：「每一個人做每一個節目都出咗最大嘅力，尤其是今次個地方咁危險！其實都唔想有呢件事發生，無辦法，但社會有咁嘅反應，都要取捨。」

曾志偉指黎芷珊今次沒有出席台慶，對方憑遠赴《芷珊約您》印尼拎獎。（陳順禎攝）

曾志偉大談《戰場上》被腰斬。（資料照片）