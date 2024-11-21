「最美郭芙」獲傑出華人領袖獎　曾戀80億闊少兩度豪門夢碎仍單身

現年54歲的傅明憲（Gigi）在1995年參演由古天樂及李若彤主演的劇集《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角大獲好評，更被外界封為「最美郭芙」。不過傅明憲早已淡出幕前，近年積極行善，關注愛護動物的工作，日前她在IG宣布喜訊：「很高興獲得『傑出華人領袖獎』，自從2004年我一直擔任愛護動物協會會長和信託人，至今已經20年，我希望繼續透過倡議和教育，保障香港動物的健康和福利。多謝父母，蒞臨出席嘅朋友，還有Fifi，家家獅子頭和在彩虹橋的文文豬。」

Gigi被外界封為「最美郭芙」。（影片截圖）

Gigi同愛犬。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲近年致力維護動物權益。（IG@gigi_fifi_fu）

愛犬。（IG@gigi_fifi_fu）

帶埋愛犬睇電影。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲出席《2024榮譽專業資格暨一帶一路傑出華人系列獎項頒授典禮》。（IG@gigi_fifi_fu）

上台領獎。（IG@gigi_fifi_fu）

家人朋友都有到場支持。（IG@gigi_fifi_fu）

相中所見，傅明憲出席《2024榮譽專業資格暨一帶一路傑出華人系列獎項頒授典禮》，並上台領獎，而她的家人朋友都有到場支持。傅明憲出自上海名門世家，其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人，14歲時參演電影《開心鬼放暑假》，之後繼續學業，大學畢業後由英國回港，加入TVB正式入行。1998年傅明憲與比她年長11歲的海域集團主席葉劍波結緣，雖然她的父母極力反對這段感情，但傅明憲仍堅持並在拍拖1年多後步入禮堂，自此淡出演藝圈安心做豪門闊太。不過結婚8年後，葉劍波因涉嫌詐騙案隔年9月被捕，2008年傅明憲對外宣布與正在服刑的葉劍波離婚 。

傅明憲出身於演藝世家，14歲時以藝名「孫慧」參演《開心鬼放暑假》，但只拍了一部電影便暫時引退專注學業，至大學畢業後才重返演藝圈，90年代尾下嫁富商葉劍波後淡出。（影片截圖）

傅明憲。（劇照）

《開心鬼》續集《開心鬼放暑假》演員傅明憲，於放映活動前接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀，但有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場，2019年莊家彬突然被爆與拍拖4年的上海女友程新惠入紙註冊結婚。（IG圖片）

程新惠與莊家彬結婚後誕下三子。（IG圖片）

一家五口好幸福！（IG圖片）

2012年傅明憲被爆出與小11歲、家族坐擁80億資產的莊士集團第三代接班人莊家彬發展姊弟戀，但有指因傅明憲曾離婚，不被男方家族認可，最後拍拖9年分手收場。雖然兩度豪門夢碎，但傅明憲亦不愁寂寞，身為圈中有名愛狗人士的她，大多數時間都與愛犬相依為伴，她更擔任香港愛護動物協會會長，長期關注愛護動物的工作。此外，傅明憲亦不時相約圈中好友聚會，又周遊列國享受人生！

睇騷。（IG@gigi_fifi_fu）

愛護動物。（IG@gigi_fifi_fu）

Gigi與愛犬相依為伴。（IG@gigi_fifi_fu）

Gigi出席活動。（資料圖片）

近年傅明憲經常周遊列國。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲一身專業滑雪裝。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲分享旅遊美照。（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲淡妝示人。（IG@gigi_fifi_fu）

享受人生！（IG@gigi_fifi_fu）