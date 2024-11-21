貝依霖自爆14歲被人夫追　爆對方開雜誌社有歌手靚老婆網民估係…

杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow的網台節目《港女又萬歲》開鑼，首集在YouTube足本播放，由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）、貝依霖訪問吳浩康、Phat@24味及Sammy@KOLOR對男人出軌的心聲。



《港女又萬歲》由田蕊妮、蝦頭（楊詩敏）、貝依霖訪問吳浩康、Phat@24味及Sammy@KOLOR對男人出軌的心聲。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

第一集尾段，田蕊妮問男嘉賓，男人有外遇被發現後，是否最終都會揀回去大婆身邊，Deep和Sammy回答後，田蕊妮說：「所以嗰啲妹妹真係唔好有幻想，有啲已婚男士，可能出去溝佢嘅時候，會話我同我老婆冇感情，或者乜嘢，我想話有啲咩問題出現嘅時候，嗰啲男人第一件事，真係話返老婆度㗎！」

田蕊妮叫後生女不要對已婚男士多幻想，指人夫搞外遇出了事，必定是返老婆身邊。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

貝依霖出聲說：「呢句說話我聽咗十幾年，十幾年前開始已經有男人同我講，我就係同我老婆有啲問題呀。嗰陣時有一個都約咗我出嚟，想簽我去佢間雜誌，跟住俾人影到，上咗雜誌封面。佢老婆開緊演唱會，嗰時我得14、15歲㗎啫，佢都係咁同我講嘅，佢話『呀，我老婆好靚女，我好愛我老婆，不過佢已經係我屋企人喇，我同佢得返感情，唔係愛情。而我覺得你bla bla bla……』呢個係我十幾年前，到最新認識嘅過嚟同我講，依然係同一番說話，呢番說話我聽咗十幾年喇！」

貝依霖形象性感，自爆十幾時已被人夫追求。（IG@chantalebelle）

貝依霖說這位人夫趁老婆開演唱會時追求自己，說想簽她去自己的雜誌社。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

貝依霖指，男方雖大讚老婆靚女，亦表示很愛她。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

不過就表示自己跟對方已不是愛情，得返感情，視對方如家人。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

貝依霖說自己無論十幾年前或現在，都經常聽到追求自己的男人說同一番說話。（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

而吳浩康聽到對方有開雜誌，以及有靚女歌手老婆後，就表示「I know who.」有網民就在留言欄競猜，說是《Yes!》雜誌創辦人兼周慧敏老公倪震。翻查資料，貝依霖14、15歲時大約是2008至09年，而倪震是在08年偷食城大校花張茆後，09年初突然與周慧敏「閃分再閃婚」，不過貝依霖並沒有開名，所以這只是網民猜測。

吳浩康聽完貝依霖講，回答：「I know who.」（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

不少網民在留言欄推測是倪震和周慧敏。（IG圖片）