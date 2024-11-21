TVB模範夫妻巴黎深度遊甜蜜放閃　寵妻型男被讚年輕時靚仔過黎明

現年65歲的單立文（豹哥），近年憑飾演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊樹仁」一角而入屋。豹哥雖然外表不羈，但內裡其實非常寵妻，他與豹嫂胡蓓蔚拍拖11年、結婚16年依然恩愛如昔，是圈中模範夫妻。早前豹哥和豹嫂還一起為TVB節目《香港婚後事》擔任嘉賓，二人在鏡頭前無所不談，甜蜜互動盡顯默契。

豹哥和豹嫂日前去巴黎旅行（小紅書）

兩人非常恩愛。（小紅書）

豹嫂依然有顆少女心。（小紅書）

日前，豹哥和豹嫂飛往法國巴黎旅行，兩人不逛名店，而是去享受大自然作深度遊。豹嫂近日在社交平台分享視頻，並寫道：「巴黎的生活真的又浪漫又chill，早餐之後步行到”盧森堡公園”，呼吸下新鮮空氣，享受大自然，在這麼美的環境之下，他還是要講幾個爛梗才開心」。

豹嫂小鳥依人般挨住老公。（小紅書）

so sweet！（小紅書）

豹哥大講難gag氹得老婆非常開心。（小紅書）

視頻中，豹哥和豹嫂甜蜜而不做作，互相為對方擔任攝影師，合照時豹嫂又會小鳥依人般挨住老公，豹哥則大講難gag氹得老婆非常開心，而且兩人還穿上情侶鞋，真的隔著個螢光幕都被「閃盲」。網民大讚二人恩愛：「有豹哥陪住豹嫂，去邊都咁sweet，難得放假，要盡情享受哦」、「好浪漫呀」、「好鍾意你哋兩公婆」；另外，也有網民大讚豹哥年輕時神顏值，靚仔過黎明：「豹哥後生靚仔過黎明。人老不臭 穿衣帶點品味 談話幽默紳士 才是人中之龍」；就算現在老了，也愈來愈有型，看來豹哥仍然非常有市場。

互相為對方影靚相。（小紅書）

互相為對方影靚相。（小紅書）

豹嫂早前在接受《香港01》專訪時，曾分享與豹哥夫妻關係保鮮的重要元素是「互踩」，她笑言：「我覺得人生有時都好悶，大家都想開心，有個人間中『齕』兩句說話妳歎下咪幾開心。總之我們不會有好說話說給大家聽，例如讚你好、讚你叻這些，我們通常是會用『互踩』的方式溝通，如果他突然之間讚我，或者我讚他，大家反而會（驚一驚）：『咩事？』覺得不是很敢相信。我們就是會以這種開玩笑的方式相處，而最重要的是，他的拍攝工作的確是辛苦的，如果我做好住家飯菜等他回家吃，他已經很滿足。」而除了欣賞老公的幽默感外，豹嫂還自爆最崇拜對方的音樂才華。

網民大讚豹哥年輕時神顏值，靚仔過黎明。（IG@palsinn）

黎明是不少人心目中的男神。（電視截圖）

模範夫妻！（IG@paisleyhu）

豹嫂最崇拜豹哥的音樂才華。（IG@paisleyhu）