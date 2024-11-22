百億新抱疑長居英國陪仔讀書　被爆蝕本賣過億豪宅兒子讀貴族學校

現年54歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚16年，育有一子許建彤（Jayden），早前兩人陪兒子到英國為入學做準備，兩公婆一起出席新生家長活動，原來Jayden入讀英國貴族寄宿學校威靈頓公學，與前英格蘭國腳蘇甘保（Sol Campbell）女兒成為同學。未知是不是忙於照顧囝囝，李嘉欣近月甚少更新社交平台，直至日前她在微博曬出近照，並寫道：「初雪之後，陽光下零度的倫敦…希望大家不要投訴M太久沒有營業😝😅 」

李嘉欣與老公許晉亨甜蜜合照。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣孭着價值約30萬的Hermès Constance，盡顯身價！（IG截圖）

早前李嘉欣現身英國出席兒子新生家長活動。（小紅書圖片）

同其他家長有講有笑。（影片截圖）

Keep得好好呀！（影片截圖）

Jayden大個仔！（微博@李嘉欣Michele）

有網民在英國倫敦高級餐廳偶遇李嘉欣。（小紅書圖片）

相中所見，李嘉欣身處一間餐廳，並用手機對着飲品同小食狂影，雖然她未有望向鏡頭，但仍可見她笑容滿面，看起來心情不錯，氣質出眾。李嘉欣婚後一直養尊處優，有指許晉亨的父親許世勳在2018年過世後，留下約420億港元遺產，交由家族信託基金管理，許晉亨夫婦每月從中領取200萬港元生活費。而許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。今年7月有消息指許晉亨或相關人士持有的何文田半山壹號頂層複式天池屋，原以7,000萬元放售，但其後減至6,000萬元，較2008年5月購入價8,207.8萬元足足低了2,207.8萬元。

分享近照。（微博@李嘉欣Michele）

心情大靚！（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣婚後養尊處優。（微博@李嘉欣Michele）

去日本賞櫻孭着價值約23萬的鴕鳥皮Hermès mini Kelly II。（IG@michele_monique_reis）

許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。（微博@李嘉欣Michele）

據知該複式天池屋實用面積2,359平方呎，4房間隔，連私人天台及泳池，2018年7月叫價逾1.1億元！而該單位過去曾作收租用途，2018年以每月約13.2萬元租予陳浩民，一年租金收入共約158.4萬元。而李嘉欣近月亦長居英國，似乎是留在當地專心陪Jayden讀書，果然是廿四孝媽媽！

有指陳浩民在2018年以每月約13.2萬元租住何文田半山壹號頂層複式天池屋，面積2,000多呎連私人天台及泳池。（微博@陳浩民Benny）

景觀一流！（微博圖片）

今年9月黎姿獲幾位名媛好友提前慶祝53歲生日，而多年好友李嘉欣（Michele）亦有現身。（IG截圖）

李嘉欣亦有發文送上祝福：「提早為女神黎姿祝賀生日快樂，永遠美麗幸福💝💕」（微博@李嘉欣Michele）

大美人！（微博@李嘉欣Michele）

狀態極佳。（微博@李嘉欣Michele）