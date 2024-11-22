馬浚偉講新城頒獎禮銳意革新：確實曾有不少評價甚至有買獎傳聞

又到年尾，各大音樂頒獎禮開始投票，首張樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2024》將在12月28日下午3時會展舉行。新城頒獎禮昔日常被垢病派過百獎項如豬肉獎，現任首席營運總監馬浚偉亦坦言：「確實有聽聞坊間有不少評價和傳聞對於機制及準則有所存疑，甚至有買獎等不實說法！」



《新城勁爆頒獎禮2024》日前舉行記招，全體歌手大合照時，馬浚偉冇上台只在台下手指指。（鄺鈺瑩 攝）

一如以往未有華納歌手出席，而大國文化僅派出Sica做代表。（FB圖片）

日前新城舉行頒獎禮記招有過百歌手出席，馬浚偉上任後第一時間進行大革新，成立「音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），為新城廣播的 4 大音樂榜以公平、公正、公開選出每首登榜歌曲，再以公正亮麗的成績表派發給在過去一年付出過努力的歌手及音樂創作者。新城對過往坊間一直有傳言指唱片公司向勁爆頒獎禮「買獎」及 亂頒「豬肉獎」之說，現正作出嚴正澄清，對以上虛假傳言絕對是流言蜚語！重申以今年勁爆頒獎禮全新機制，絕不容許再有這類流言出現！

馬浚偉上任新城首席營運總監後落力革新。（馬浚偉FB）

馬浚偉亦在社交網發文：「的確，過去在我加入「新城廣播」之前，確實有聽聞坊間有不少評價和傳聞對於《新城勁爆頒獎禮》的機制及準則有所存疑，甚至有買獎等不實說法！然而，在我加入「新城廣播」之後，我看到的是團隊們一直很努力很專業地用心工作，我深感高興之餘，更於本年初成立了「新城音樂統籌委員會」，並早已決定要將所有投票機制公開化及讓公眾參與投票。我不能為過去我不在的時候說些什麼，我們只能保證，現在我們的頒獎禮將會是專業、尊重及高透明度！」