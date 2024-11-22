Babyface宣布放棄梁敏巧「30日媾東張女神」告吹　已準備好新戀情

東張女神梁敏巧近2個月人氣急升，除了本身主持節目，亦因為在節目《呃錢》中邂逅港男Babyface，男方更宣稱30日內要追到梁敏巧，更買埋花同鑽戒追到去女神屋企附近求婚！相隔不到半月，BABYFACE竟在社交平台宣布放棄追女神。



「東張女神」梁敏巧因訪問Babyface而與他結緣。（《東張西望》截圖）

梁敏巧自爆日前Babyface埋伏屋企附近求婚。（《東張西望》截圖）

梁敏巧表示Babyface送她一卡鑽石戒指。（陳順禎攝）

梁敏巧因為BABYFACE追求攻勢，上多日娛樂版。（IG：@maggiemanhau）

Babyface因陷婚介騙局現身TVB節目《呃錢》，並由東張女神梁敏巧進行訪問，對女方一見傾心更高調表示要在30日內追到梁敏巧，梁敏巧日前在IG社交平台上開直播live，與網友互動期間接受Baby face加入直播的邀請，兩人在社交平台上互動開直播， Baby face港男更拍片唱歌以Tyson Yoshi的歌曲《不會一輩子的愛上我》，直白示愛「愛我一年可以嗎？ 愛一輩子有點多～」獲得女神梁敏巧5字力讚…連王祖藍都在台慶夜扮BABYFACE現身，風頭一時無兩。

王祖藍cosplay Babyface（資料圖片）

不過日前（20日）佢就透過林作在社交平台宣布放棄追女神，在計劃僅剩6日之際急煞車，更直言：「重新出發，戒掉所有陋習，為下一段愛情努力」而「30日媾東張女神」搞手林作亦透露Babyface放棄嘅原因：「就昨天Maggie 的『掉垃圾桶』言論進行了認真討論，Babyface 正式決定：放棄Maggie！」更隔空安慰Babyface：「女死女還在，留得青山在，好馬不吃回頭草。」

BABYFACE高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）

BABYFACE高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）

BABYFACE高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）

BABYFACE高調表示要追求梁敏巧。（IG：@babyface_hk）