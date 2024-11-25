獨家｜戴耀明冇劇拍做侍應 踎地洗碗起身見頭暈：要啲時間習慣

52歲TVB有名的綠葉戴耀明曾經拍過無數的經典電視劇，今年更完成新劇《刑偵12》的拍攝工作。最近有消息指戴耀明於「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙的茶記開工，日前《香港01》 獨家直擊戴耀明開工情況，更捕捉他在茶記現場為食客落單、抹枱、洗碗，以及倒垃圾等。戴耀明接受《香港01》訪問表示：「唔係轉咗行，因為同Billy哥講開做演員都唔係好穩陣，近排又得閒未劇開，咁佢就話不如你去實習吓（餐飲業）啦！如果冇嘢撈就開間餐廳，就學習沖咖啡同埋奶茶。」

日前《香港01》 獨家直擊戴耀明於黃大仙的茶記開工做侍應。（陳順禎攝）

做侍應要服侍食客覺得尷尬

談及Billy哥是否曾經懷疑「你係玩玩吓？」，他說：「我係認真㗎！佢初頭真係X(講粗口），對啲員工好認真咁樣教，當自己係一個演員去演侍應，我同Billy哥講話有咩就直接同我講得啦！唔需要特別客氣。」至於現時的工作情況，他說：「我都開咗工兩個禮拜，返工時間可以好長，朝頭早五點幾要起身，佢哋有兩個更表，返夜晚黑就要做到12點幾。」被問到最難適應的一點，他坦言：「服侍啲食客，好尷尬，啲客問我係咪拍緊戲，演員嗰個心理關口，好似做開演員做第二個職業做侍應，要拎碟叉燒飯畀食客感覺好唔真實，我自己都好唔慣，通常啲食客問到我就會笑騎騎，話幫朋友頂住一兩日。」

戴耀明接受訪問指「飲食界富二代」張本立（Billy哥）邀請他茶記實習。（陳順禎攝）

自爆每日收入得三百至四百蚊

談及是否要做侍應幫補家計，他直言：「近排又比較少嘢做，做演員係唔知道，可能下一年冇嘢做，或者簽好多年約，如果冇嘢做嘅時候都想搵一門手藝，做第二樣嘢都可以生存到。」至於工作的薪酬，他透露：「我冇乜出人工嘅，以我所知每日都可能係三百至四百蚊人工，一個禮拜就通常有一日假放，一個月起碼返28日，一萬幾蚊一個月。」

戴耀明大談工作薪酬。（陳順禎攝）

踎低洗碗起身覺得天旋地轉

至於要否親自洗碗，他說：「都要㗎！通常我要戴手套洗嘅，個過程就比較熱啲，個環境都好狹窄，之前30幾度嘅時候都好難適應，有啲爐喺側邊，我試過踎喺度洗，一起身就覺得天旋地轉。」講到是否有向Billy哥撒嬌提出休息的要求，他坦言：「都有嘅，大家都係friend老友，最主要係要去感受過呢個過程先會體會得到，就係做侍應要企10幾個鐘，每日就要行嚟行去同埋拎嘢體力勞動，初頭幾日就好似我哋拍戲咁，但係拍戲好多時冇鏡頭我哋就坐喺度休息，淨係食飯15分鐘可以休息，所以體力上都幾吃力，我問咗好多人成日都要行嚟行去會有職業病，隻腳會有靜脈曲張。」

戴耀明做侍應親自洗碗。（陳順禎攝）

戴耀明指洗碗環境好難適應。（陳順禎攝）

送外賣被人以為拍《東張西望》

至於是否會出現腰酸骨痛的情況，他表示：「都會㗎，始終我年紀都唔係細。」被問到是否要送外賣，他表示：「有陣時都要嘅，因為實在太好生意，晏晝飯或者晚市因為夥計唔多，夥計叫我幫幫手，送外賣都好搞笑，人哋以為係咪拍緊《東張西望》，我話真係送外賣唔係拍戲，最大嘅關係就係市民點睇你？」

戴耀明做侍應一腳踢。（陳順禎攝）

難頂食客唔沖廁所

提到過去有否收到貼士，他分享：「有一次送外賣$53，就俾咗$60我，之後同我講戴先生唔使，好搞笑。」談及是否需要親身上陣洗廁所，他坦言：「咁又唔使嘅，但係譬如有陣時我哋去廁所，啲食客唔沖廁所，跟住成個地下周圍都係，就算係員工都會唔舒服，自己有陣時忍唔住搵啲漂白水幫手拖。（是否試過碰到客人的糞便或尿漬）咁又未試過，但有陣時啲客人大便，好似免治牛肉飯，都有曾經試過一次嘅經驗，要幫佢沖廁所，平時我哋入到公廁見到呢種環境都會走。」

戴耀明被直擊倒垃圾畫面。（陳順禎攝）

做侍應辛苦過TVB拍戲?

被問到做侍應是否會辛苦過在TVB拍戲，他表示：「睇你點睇？做演員好多時都唔使濕手濕腳，享受個角色，做完就走人，如果做一個侍應同埋飲食業嘅員工，所以好多嘢就需要好顧及，最緊要係體力勞動，又要點樣抹枱同埋照顧啲食客，侍應兼顧嘅嘢太多，比起做演員兼顧太多嘢。」

戴耀明表示做侍應兼顧嘅嘢太多。（陳順禎攝）

透露搭港鐵返工

被問到是否有計劃與Billy哥合資經營餐廳，他笑言：「有講笑咁講，話俾錢入吓股份，我做呢行先問清楚原來燈油火蠟要咁貴，近排好多食肆倒閉，我終於知道點解因為實在太唔容易做。」談及上班的交通情況，他表示：「有陣時忍唔住我都係搭的士，但通常都係搭港鐵，因為行去港鐵好近，收嘢嘅時候都仲有港鐵可以搭。」

戴耀明談及上班通常都係搭港鐵。（陳順禎攝）

有望與Billy哥一齊做DJ

談及與Billy哥最近一起拍攝影片，他表示：「我哋就係貪得意去玩，點知有個啤酒嘅品牌就叫我哋去拍10條8條片，又有得玩又有錢收，兩個阿叔就變咗KOL，臨老先做KOL。」至於工作大計，他笑說：「我好想同Billy哥一齊做DJ，或者問吓我哋以前嘅好同事馬浚偉先生喺新城度做，我哋有陣時講笑咁，講不如去見馬浚偉傾吓去做DJ。」