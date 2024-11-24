新晉「東張女神」被指撞樣阿Sa　突然性感玩邪惡視角離曬罩勁牙煙

TVB台慶早幾日圓滿結束，但一眾花旦、小花連日來在社交平台洗版式分享性感美照，低胸、露背，大長腿各展美態，看到網民目不暇給。其中應屆港姐「友誼小姐」王汛文（Candice)，也一反鄰家女孩的清純形象，大玩邪惡視角，令人熱血沸騰。

王汛文（Candice）是2024香港小姐競選中奪得「友誼小姐」。（資料圖片）

王汛文樣子甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉。

擁有一張明星臉。（IG@candicejuuuuu）

應屆港姐「友誼小姐」王汛文今年首次參加台慶，並有份演出當晚的「Power of Women」，事後她在社交平台分享心情：「我的 招牌 搞怪照～ tvb 生日快樂！很高興能參與這一年的台慶！我不多說，我的歡樂都寫在臉上了，自己看吧！」但大家焦點都放了她隨文附上的多張性感美照。

王汛文穿上粉紅色低胸晚裝。（IG@candicejuuuuu）

可愛得來帶點性感。（IG@candicejuuuuu）

動作撩人仲要玩高炒。（IG@candicejuuuuu）

參選港姐至今，王汛文向來予人鄰家女孩感覺，但今次可謂大解放，身穿粉紅色低胸晚裝的她，相中以高炒角度拍攝，激罕大騷深長事業線，期間還擺出撩人Pose，不過有幾下王汛文疑動作太大，出現「離罩」情況，徘徊在走光邊緣，看到都替她感動牙煙。

靚女！（IG@candicejuuuuu）

識玩。（IG@candicejuuuuu）

雖然王汛文個搞怪樣好可愛，但網民都被她身材搞到錯焦點。（IG@candicejuuuuu）

不過不少網民對王汛文這次罕有性感都表示歡迎，紛紛心心眼並留言大讚：「索！原來禾稈冚珍珠」、「救命呀 我被寶寶美到啦 快來人呀」、「好甜美」、「好靚啊啊啊啊」、「甜心芭比」、「有點像啊Sa」。

仲有視頻。（IG@candicejuuuuu）

好牙煙啊！（IG@candicejuuuuu）

阿Sa蔡卓妍。（資料圖片/胡凱欣 攝）

現年23歲的王汛文畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系，她喜歡游泳、睇書、打機及看名人演講等，可謂動靜皆宜。王汛文樣貌甜美，在參選初期已被指撞樣周秀娜及陳法拉，觀眾緣甚佳，性格開朗的她亦十分受一班佳麗歡迎，她更曾於港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》中獲黎芷珊點名大讚做足功課，建議她可嘗試做主持或司儀工作。

王汛文已火速加入TVB節目《東張西望》。（YouTube影片截圖）

做街訪時亦應對自如。（YouTube影片截圖）

談吐得體。（YouTube影片截圖）

當選一個月，王汛文就火速加入《東張西望》做外景主持，早前她在負責報道荃灣疑似出現「UFO」事件，身穿白色背心的她對着鏡頭報道毫不怯場，談吐得體，而在做街訪時亦應對自如，表現獲網民留言激讚，加上樣子甜美，成為新一位「東張女神」。

王汛文畢業於加拿大阿爾伯塔大學（UofA）經濟系。（IG@candicejuuuuu）

黎芷珊大讚王汛文（右一）有潛質做主持。

友誼小姐得主3號王汛文（Candice）、亞軍11號梁嘉莹（Emily）、冠軍2號倪樂琳（Ellyn）及季軍4號楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）