73歲TVB隱形富婆貴婦行頭搭小巴　網民揭真實人品獲讚親切又貼地

現年73歲的程可為入行至今50年，多年來一直效力TVB，憑飾演御用母親角色而為人熟悉。程可為是圈中隱形富婆，多年來靠投資物業唔憂做，閒時與好友相聚High Tea，生活富泰寫意。日前有網民將在小巴站偶遇程可為的合照分享到threads，大讚程可為貼地又健談，引起網民熱議。

程可為入行至今50年，憑飾演御用母親角色而為人熟悉。（IG圖片）

程可為是圈中隱形富婆，多年來靠投資物業唔憂做。（IG圖片）

日前有網民在threads分享了在小巴站偶遇程可為的合照，並寫下長文透露遇到一位好健談又平易近人的演員前輩，當時只有兩人排隊搭車。網民分享兩人的閒聊，程可為說：「我剛剛和朋友食完飯，其實舉手截架的士好方便。不過食完飯想行吓，所以行過嚟等小巴再行小小路返屋企。」被問到最近有冇拍戲時，程可為就回答：「近排拍定啲嘢新年播呀！我哋拍嘢要早三個月前完成㗎。」

日前有網民在threads分享了在小巴站偶遇程可為的合照。（threads）

其後二人上小巴後又坐在一起，該網民便問程可為：「平日有冇做運動啊？你點養生呀？」程可為則友善地說：「我平日有機會都會行多啲，不過我鍾意行平路，好少行上斜路，因為傷膝頭㗎！仲有我鍾意做按摩！」最後該網民就表示：「這位演藝前輩叫 #程可為 ，我很開心今晚和她偶遇，在人生旅途中，最有趣就是和各式各樣可愛的人相遇。說時遲那時快，我先落車。祝佢身體健健康康後就同前輩講拜拜了。」

網民分享對話揭程可為真實人品。（threads）

相中可見，一頭啡金色短髮的程可為身穿紅色T恤及黑色V領外套，頸上繫着絲巾，搭小巴都貴氣十足，親切地與網民合照，露出慈祥笑容。有不少網民看到帖文後，都紛紛留言大讚程可為貼地，亦有一位網民分享搭巴士偶遇程可為的經歷：「佢真係超級Nice，有次我喺巴士站度等巴士當時抱住瞓着咗嘅小朋友，咁佢就讓我上車先，仲幫我手嘟八達通同開路到俾我坐低，跟住就話做阿媽就係最辛苦，佢見我抱住小朋友，又孭住書包，我落車先過去，佢就類似讓俾我落車先叫我小心行，因為我落車個客隻腳屈一屈，好似就嚟仆喺前面咁，佢都有大叫小心！」